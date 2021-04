Plus de 100 M$ d’investissements pour les infrastructures de Saskatoon

Un investissement conjoint du gouvernement fédéral, de la Saskatchewan et de la Ville de Saskatoon devrait permettre une amélioration des infrastructures de la plus grande ville de la province.

Un total de 102 millions de dollars sera divisé entre 11 projets d’infrastructures vertes. Parmi ceux-ci, la modernisation des réseaux d'aqueduc et d'égout, l’amélioration de la gestion des déchets solides, l’élargissement des trottoirs et une nouvelle centrale solaire.

L’objectif de ces projets est de servir la communauté sur le long terme tout en contribuant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Le maire de Saskatoon, Charlie Clark, se dit reconnaissant de l’aide fédérale et provinciale pour rendre la ville plus écologique.

Ces projets permettront d'améliorer nos infrastructures de base et notre capacité à fournir des services, d'aider Saskatoon à se diriger vers un avenir plus durable à faibles émissions de carbone, et de favoriser la santé et l'activité des familles , peut-on lire dans le communiqué.

Les fonds serviront notamment à améliorer l’accessibilité du réseau de sentiers Meewasin, qui a connu une forte hausse de fréquentation depuis le début de la pandémie.

D’autres secteurs seront agrandis et de nouveaux équipements seront ajoutés pour accroître la sécurité et le confort des visiteurs.

Le gouvernement fédéral va contribuer à plus de 41,1 millions de dollars tandis que la province investira 34,3 millions dans les projets. La Ville de Saskatoon complètera les 25,8 millions de dollars restants, destinés particulièrement à 7 projets.

Les fonds fédéraux proviennent du Programme d'infrastructures Investir dans le Canada et plus particulièrement du volet Résilience à la COVID-19.

Les projets qui requièrent une consultation des groupes autochtones ne seront financés que si toutes les exigences sont respectées.