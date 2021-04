Ottawa va racheter le pont de Québec

C’est Yvon Charest, ancien homme d’affaires bien connu de Québec, qui aura la tâche de mener les négociations avec le Canadien National (CN), propriétaire du pont.

M. Charest avait d’abord obtenu le mandat d’évaluer les pistes de solutions pour régler le problème d’entretien chronique de la structure à l’été 2019.

Yvon Charest aura pour mandat de négocier le rachat du pont de Québec par le gouvernement fédéral. Photo : Radio-Canada

Un an plus tard, il remettait son rapport au gouvernement Trudeau et recommandait le rachat du pont.

Selon nos informations, la facture pour la peinture et l’entretien du pont de Québec pourrait approcher les 800 millions de dollars sur 25 ans.

Le gouvernement fédéral souhaite obtenir une juste compensation du CNCanadien National et du gouvernement Legault avant d'officialiser le transfert des droits de propriété du pont de Québec.

L'infrastructure demeure très importante pour la circulation automobile et le transport de marchandises dans la région de Québec.

Plus de détails à venir