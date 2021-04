La Ville de Québec renonce à financer le Festival d’été en 2021

Parmi les autres événements qui ne seront pas financés, il y a notamment le Grand Prix cycliste de Québec, le Festival de cinéma de la ville de Québec et Envol et Macadam.

Le maire Régis Labeaume explique qu’il ne veut pas prendre le risque de miser sur un assouplissement des mesures sanitaires et de subventionner des événements qui pourraient être annulés.

Il donne l’exemple du Salon du livre, qui avait même reçu plus de financement en 2021 pour compenser l’annulation de 2020. Ils avaient une programmation extraordinaire, et bon, ils ont été obligés de l'annuler à la dernière minute. Ça ne peut pas se reproduire pour nous autres.

Autres conditions

La Ville avait posé quatre conditions principales pour subventionner les grands événements, soit assurer une présence dans plusieurs quartiers de la ville, respecter les mesures sanitaires, ne pas susciter de concurrence entre les commerces et les restaurants et faire travailler un maximum d’artistes locaux.

Le Grand Prix cycliste, par exemple, représentait un trop grand risque pour la Ville, car ’habituellement des milliers de spectateurs se massent le long du parcours.

Micheal Matthews célèbre sa victoire à Québec en 2019. Photo : Grand Prix Cycliste Québec-Montréal, 2019

Dans le cas du Festival d’été de Québec, le maire Régis Labeaume laisse entendre qu’une porte est toujours entrouverte pour une formule qui respecterait les mesures sanitaires. Une des propositions qu’ils nous ont faites pourrait fonctionner. On est en train de l'étudier, mais le financement complet n'y sera pas. Il n'y a pas de doute.

Liste des événements qui ne seront pas financés par la Ville BBQ Fest de Québec

Canada en fête

Envol et Macadam

Féria

Festibière

Festival de cinéma de la ville de Québec (FCVQ)

Festival des arts de la rue de Québec

Festival Folk Expression

Festival OFF de Québec

Festival POP numériQC

Foire écosphère

Grand Prix cycliste de Québec

Québec Singletrack Expérience

Marathon Beneva de Québec

St-Roch XP

L’absence de financement de la Ville ne signifie pas nécessairement que tous ces événements n’auront pas lieu. Certains pourraient vouloir présenter leur offre de manière autonome.

Quant à la possibilité que certaines organisations ne survivent pas à un deuxième été sous le signe de la COVID-19, le maire Régis Labeaume affirme que son administration a toujours l’intention de les aider à passer à travers la crise, comme ç'a été le cas l’an dernier.

20 événements financés

La Municipalité ne renonce pas pour autant à son désir d’animer la ville au maximum pendant la saison estivale. Une vingtaine de grands événements, dont la liste n’a pas été dévoilée, ont soumis des propositions qui répondaient aux attentes de la Ville et ils recevront du financement.

Ils seront annoncés plus tard, quand tous les détails seront réglés. Il y a des événements qui vont surprendre, parce qu'ils ne pourront pas faire comme d'habitude. On veut bien les fignoler pour que ça fasse partie de l'offre touristique. Ce sont des événements qui vont prendre des formes, entre guillemets, plus contemplatives.

Le maire a donné les Grands Feux Loto-Québec en guise d’exemple d’événement qui pourrait avoir lieu malgré la pandémie. On leur a dit : continuez, on va vous donner le même argent, mais faites-nous six grands feux, dans chacun des arrondissements , explique le maire pour illustrer comment il est possible de décentraliser certains projets.

La Ville invite également tous les artistes qui voudraient présenter de petits événements dans le respect des mesures sanitaires à se manifester et à faire une proposition.