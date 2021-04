Le Camp voyageur de retour en 2021 en format hybride

Une programmation entièrement francophone sera organisée pour les jeunes ayant plus de six ans.

Si les restrictions sanitaires le permettent, le camp organisera, en partenariat avec divers organismes régionaux, des activités dans quelques-unes des communautés fransaskoises.

Les intéressés pourront s’inscrire à partir du 1er juin sur le site web du Camp voyageur.

Traditionnellement établi à Gravelbourg, le Camp voyageur avait dû se réorganiser l'année dernière en raison de la pandémie. La majorité des activités s'étaient alors tenues de manière virtuelle.

Par ailleurs, l'Assemblée communautaire fransaskoise (ACF) a nommé Tai Lin Young comme nouvelle coordonnatrice du Camp voyageur.

Je suis ravie de me joindre à l'équipe de l' ACFAssemblée communautaire fransaskoise et de pouvoir mettre en pratique mes compétences et mon français au service du Camp Voyageur.

Une citation de :Tai Lin Young, coordonnatrice du Camp voyageur de l’ACF