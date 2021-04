Le gouvernement officialise le décret pour le projet de tramway

L'annonce du plus important projet de construction de la Capitale-Nationale s'est faite sans tambour ni trompette.

En début d'après-midi vendredi, le ministère des Transports a rendu publique l'information à l'effet que le conseil des ministres a autorisé le projet.

Cela vient confirmer les informations d'abord publiées par Radio-Canada il y a plus d'une semaine. La signature du décret a eu lieu en toute discrétion le 7 avril dernier.

Ce décret fait suite à l'entente de principe survenue en mars dernier et de différentes modifications apportées au projet de tramway de Québec , peut-on lire dans le communiqué.

C'est un projet de tramway optimisé qui franchit aujourd'hui une étape importante. Sans donner plus de détails sur les coûts du projet, on précise qu'il y aura une annonce officielle quand la situation sanitaire le permettra.

Le communiqué précise également que le projet de desserte des banlieues sera aussi dévoilé en temps et lieu. Il y aura une annonce officielle à laquelle la Ville de Québec participera.

Selon une source proche du dossier, le gouvernement avait d'abord envisagé de tenir une conférence de presse en début de semaine prochaine, mais il s'est ravisé en raison de situation sanitaire.

Une annonce plus officielle en présentiel est toutefois souhaitée le plus rapidement possible.

L'objectif de rendre cette nouvelle enfin publique est de permettre à la Ville de Québec de pouvoir poursuivre le processus et de lancer l'appel de proposition dans les meilleurs délais.

D'autres détails à venir