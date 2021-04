Le lac Saint-Jean est « calé »

Le juge du départ des glaces, Éric Tanguay, a constaté que le lac était « calé » vendredi midi après l’avoir survolé à bord de son petit avion.

Le couvert de glace doit être disparu sur une superficie de 70 % pour que le lac soit officiellement libéré.

En 2020, l’événement s’était produit le 12 mai, alors qu’en 2019 c’était plutôt le 19 mai.

L'épaisseur de la glace, l'eau peut-être plus chaude avec un printemps très chaud et un niveau d'eau qui a monté assez rapidement au cours des derniers jours et les vents ont participé au départ des glaces.

Une citation de :Éric Tanguay, aviateur et juge du départ des glaces