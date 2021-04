Le Yukon pourrait voir encore moins de saumons quinnats cette année

Le nombre de saumons quinnats qui devraient remonter vers le fleuve Yukon cette année sera probablement faible, selon les experts yukonnais et alaskiens.

Comme chaque année, les saumons se lancent dans leur grande migration, remontant les rivières vers l'intérieur des terres pour frayer. Ce long voyage, ils sont cependant de moins en moins nombreux à l'accomplir et l'année 2021 devrait à nouveau voir leur nombre diminuer une fois de plus, disent les experts canadiens et américains.

Entre 42 000 et 77 000 poissons d’origine canadienne devraient s'élancer depuis la mer de Béring, ont déclaré des experts lors de la réunion de présaison du Yukon River Panel, mardi.

Leur nombre exact, évalué à environ 57 000 laisse penser que les objectifs de conservation et de récolte ne seront pas atteints cette année.

Ces prévisions sont encore plus mauvaises qu’en 2019 et en 2020, deux années désastreuses, puisque seulement 33 000 saumons quinnats avaient atteint le Yukon, bien en deçà de l’objectif de 42 500 poissons fixé par le traité de protection signé entre le Canada et les États-Unis. Ce nombre n’a pas été atteint depuis 2018.

Vers des restrictions de pêches

En 2020, nous avions des restrictions de pêche. En 2021, nous en aurons probablement encore plus , prévient la biologiste Denna Jallen, du département des pêches et de la chasse de l'Alaska.

Une gestion prudente et des restrictions seront mises en place au moins jusqu'à la moitié de la période de migration et, en fonction du nombre réel de poissons en migration, une interdiction totale de la pêche pourrait être instaurée.

Aux inquiétudes à l'égard des saumons d’origine canadienne, s'ajoutent celles que suscitent ceux qui vont remonter vers les affluents alaskiens du fleuve.

Les experts estiment que la population totale de saumons quinnats cette année se situe entre 102 000 à 189 000 poissons, alors qu'une migration inférieure à 160 000 individus ne parvient souvent pas à atteindre les objectifs, selon Deena Jallen.

Jesse Trerice, la directrice des pêches du fleuve Yukon pour Pêches et Océans Canada, affirme que ces prévisions pour l'année 2021 ne sont pas de bon augure pour les possibilités de pêche au Canada .

Face au déclin de l'espèce, seules les Premières Nations du Yukon étaient autorisées à pêcher ces dernières années et cela devrait encore être le cas cette année.

Il y a de grandes chances que la récolte canadienne soit inférieure à 1400 saumons quinnats, ce qui représente environ moins d'un cinquième du quota de pêche totale des Premières Nations. Une citation de :Jesse Trerice, directrice des pêches du fleuve Yukon, Pêches et Océans Canada

Une interdiction complète de la pêche de cette espèce pourrait être instaurée si, pendant la saison, le nombre de saumons présents dans les eaux yukonnaises s’avère être dans la fourchette basse des prévisions.

Avec les informations de Jackie Hong