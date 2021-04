Des médecins demandent la fermeture des bars et des restaurants en Saskatchewan

La situation à Saskatoon n’est pas aussi préoccupante qu'à Regina, selon le médecin, mais elle pourrait le devenir rapidement, d’ici même la semaine prochaine .

Une situation qui inquiète également l’épidémiologiste de l’Université de la Saskatchewan, le Dr Nazeem Muhajarine.

Les nouvelles mesures annoncées mardi imposent à toute la province la limite des rassemblements à la bulle sociale immédiate. Elles sont considérées comme trop peu, trop tard par l’épidémiologiste, qui fait également référence à l’allègement des mesures sanitaires survenues le 9 mars.

Lors de cette annonce, la province comptait 35 cas issus de variants du virus. Jeudi, elle en comptait 4183.

Le Dr Nazeem Muhajarine estime que les mesures sanitaires actuelles reviennent à essayer d’éteindre un incendie avec un extincteur .

La question qu’on peut se poser, c’est si on aurait pu éviter des hospitalisations et des décès et si des actions avaient été prises au moment opportun?

Une citation de :Dr Nazeem Muhajarine, épidémiologiste de l’Université de la Saskatchewan