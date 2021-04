Hommages à Michel Louvain à la télévision et à la radio

Samedi soir à 19 h, ICI Télé diffusera une émission spéciale d’En direct de l’univers, animée par France Beaudoin, afin de célébrer l’artiste qui a vécu une histoire d’amour avec son public. C’est en pensant à ce public endeuillé qu’on revient pour une spéciale Michel Louvain dans laquelle on chante, on raconte et on célèbre sa vie, simplement , précise-t-on par voie de communiqué.

Dimanche soir, lors de l’émission Star académie, sur les ondes de TVA à 19 h, un hommage sera aussi rendu à Michel Louvain. Afin de souligner avec affection le triste départ de Michel Louvain, on lui réserve une place toute spéciale au début du variété , souligne-t-on par communiqué.

Plusieurs autres équipes télé rendront hommage à Michel Louvain. L'émission des Enfants de la télé diffusée le 2 décembre dernier, dans laquelle Michel Louvain était l’invité d’André Robitaille et Édith Cochrane en compagnie de Mélissa Bédard et Normand Daneau, sera rediffusée samedi 17 avril à 20 h.

Michel Louvain lors de son passage à l'émission « Tout le monde en parle » en octobre 2014 Photo : Sébastien Raymond

L’animateur Guy A. Lepage soulignera la vie et la carrière de Michel Louvain à Tout le monde en parle le 18 avril.

Le documentaire Michel Louvain : l’impérissable chanteur de charme (Nouvelle fenêtre) est aussi offert sur ICI Tou.tv.

Sur ICI Musique, la première heure de Chants libres à Monique, animée par Monique Giroux, sera consacrée au chanteur tandis que Catherine Pépin soulignera les grands moments de la carrière de Michel Louvain lors de son émission Le temps d’une chanson, en plus de proposer une entrevue où le chanteur pose un regard tendre sur son propre parcours .

Plusieurs autres émissions d’ICI Première ont rediffusé des entrevues avec l’artiste, notamment Les grands entretiens.