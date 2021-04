Une statue en l’honneur de Fred Sasakamoose à Saskatoon

La figure de 1,5 mètre sera possiblement installée au Centre SaskTel, près du monument à l’effigie de Gordie Howe, avec qui Fred Sasakamoose a partagé la patinoire.

Sa famille est fière d’apprendre que le public pourra se souvenir du Saskatchewanais qui a été emporté par la COVID-19 le 24 novembre dernier.

L’ancien chef de la Première Nation crie d'Ahtahkakoop, en Saskatchewan, a joué 11 matchs dans la LNHLigue nationale de hockey , avec les Blackhawks de Chicago lors de la saison 1953-1954, en plus de porter les couleurs des Canucks de Moose Jaw, des Saguenéens de Chicoutimi et des Chiefs de Kamloops.

Le récipiendaire de l'Ordre du Canada en 2018 exerçait ses prouesses avec la rondelle alors qu’il n’avait pas le droit de vote. Il a pris sa retraite en 1961, se concentrant ensuite sur le hockey mineur à travers la Saskatchewan.

Fred Sasakamoose a succombé à la COVID-19 le 24 novembre 2020, à 86 ans, à l'Hôpital Victoria de Prince Albert. Il n’a pu voir sa famille qu’à travers des vitres, partageant un dernier moment avec son fils, quelques heures avant son décès.

Peu de temps après son décès, le conseiller municipal Troy Davies a contacté la famille de l’ancien hockeyeur, cherchant à honorer la mémoire de l’homme. Il a été capable de récolter près de 180 000 $ avec le soutien des Battlefords Agency Tribal Chiefs et du Dakota Dunes Community Development.

Les mémoires posthumes de Fred Sasakamoose, Call Me Indian, seront publiées en mai.

Maintenant on peut raconter son histoire, on peut lire son livre, et bientôt, on pourra voir mon père.

Une citation de :Neil, fils de Fred Sasakamoose