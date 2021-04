Internet haute vitesse pour 10 600 foyers ruraux en Outaouais d’ici 2022

Un investissement conjoint des gouvernements du Québec et du Canada de 74 millions de dollars permettra de réaliser l’opération, qui a été annoncée vendredi. Des résidents de la Ville de Gatineau, ainsi que des MRCMunicipalité régionale de comté de la Vallée-de-la-Gatineau, de Papineau, de Pontiac et des Collines-de-l'Outaouais en bénéficieront.

Internet haute vitesse maintenant, ce n'est pas un luxe, c'est quelque chose qui n'est pas seulement utile, mais qui est essentiel , a affirmé le ministre responsable de l'Outaouais, Mathieu Lacombe, en conférence de presse virtuelle.

Si on veut attirer des citoyens dans nos petites municipalités qui parfois sont dévitalisées, ça nous prend ça au minimum. Une citation de :Mathieu Lacombe, député de Papineau

En mars, les gouvernements provincial et fédéral avaient annoncé l' Opération haute vitesse Canada-Québec qui vise le branchement de 150 000 foyers québécois des communautés rurales et éloignées d’ici septembre 2022 grâce à un financement de 826,3 millions de dollars.

L'Outaouais doit bénéficier d'une enveloppe de 147,4 millions de dollars pour brancher 29 001 foyers. C'est la première annonce en Outaouais, mais il va y en avoir d'autres , a promis Gilles Bélanger, l'adjoint parlementaire du premier ministre du Québec.

Les fournisseurs de services Internet (FSI) - Bell, Cogeco, Sogetel, TELUS, Vidéotron et Xplornet - avec qui les gouvernements ont signé des ententes sont responsables du déploiement et s'exposent à des pénalités non précisées s'ils ne respectent pas les échéanciers.

Bell s'engage en Outaouais pour le 30 septembre 2022 et je peux vous garantir que notre objectif est d'y arriver , a insisté Charles Gosselin, directeur des affaires gouvernementales de Bell.

L' Opération haute vitesse Canada-Québec a pour but de permettre la couverture de 100 % des foyers québécois avec la connexion Internet haute vitesse pour aider, entre autres, avec le télétravail pendant la pandémie.