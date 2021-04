La majorité des hospitalisations sont associées à un variant en Mauricie et au Centre-du-Québec

L'intensiviste-interniste Jean-Nicolas Dubé constate une présence prédominante des cas de variant dans les hospitalisations et aux soins intensifs. Mentionnons que toutes les personnes qui doivent être hospitalisées en raison du SRAS-CoV-2 sont soignées au Centre hospitalier affilié universitaire régional (CHAUR), situé à Trois-Rivières.

Les plus récentes données du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) indiquent que 18 personnes atteintes de la COVID-19 sont hospitalisées et que 6 d'entre elles se trouvent aux soins intensifs.

Si le Dr Dubé se fait rassurant sur la capacité de son équipe à soigner les personnes qui en ont besoin dans la région, il insiste sur l'importance d'accélérer la vaccination et de respecter les mesures sanitaires à la lettre encore quelque temps.

Oui, on est épuisé, oui, on a travaillé beaucoup dans la dernière année, mais quand on regarde l’ensemble des effectifs, actuellement, on est quand même chanceux, on est correct ici en Mauricie , affirme-t-il.

Son équipe constate que peu de personnes vaccinées se retrouvent à l'hôpital et que les quelques cas observés sont des personnes fraîchement vaccinées pour qui le vaccin n'a pas eu le temps de faire effet.

Veut, veut pas, éventuellement, on ne sera pas épargné par [la troisième vague] , dit-il, mais il croit que si la santé publique continue à faire beaucoup de prévention, le réseau de la santé devrait pouvoir tenir le coup dans la région.

L’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) répertorie 342 variants sur le territoire du CIUSSS MCQCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec , ce qui représente une hausse de 18 comparativement à la veille. Parmi ces cas, six ont été officiellement identifiés comme étant des variants britanniques.

Plus de cliniques pour la vaccination avec AstraZeneca

La journée de vaccination sans rendez-vous pour le vaccin d’AstraZeneca prévue samedi à Louiseville a été annulée. Les autorités régionales de la santé avaient indiqué qu’elle déplacerait les doses de ce vaccin si la population n’était pas au rendez-vous à Louiseville.

Cela a permis d’offrir ce vaccin aux nés en 1966 et avant à d’autres endroits.

Vendredi, il est possible pour les gens de se faire vacciner sans rendez-vous à l’aréna Pierre-Provencher à Nicolet de 8 h à 16 h, à l’aréna Gilles-Bourassa à Shawinigan de 8 h 30 à 16 h ainsi qu’au complexe sportif Sani Marc à Victoriaville de 9 h à 16 h.

La vaccination sans rendez-vous fait relâche durant la fin de semaine et reprendra lundi 19 avril au Sportium municipal à Saint-Tite de 8 h 30 à 16 h et à l’aréna Pierre-Provencher à Nicolet de 12 h à 19 h.

En date du 16 avril à 11 h, 132 584 doses de vaccins avaient été administrées en Mauricie et au Centre-du-Québec, selon l’INSPQ, ce qui représente une hausse de 4439, comparativement à la veille.

D’autres ambassadeurs pour la vaccination en Mauricie et au Centre-du-Québec

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec a dévoilé vendredi une nouvelle liste de personnalités et d’experts qui sont de nouveaux ambassadeurs de la vaccination contre la COVID-19.

Pascal Lafrenière, directeur général du Festival Western de Saint-Tite;

Sylvie Tardif, organisatrice communautaire et coordonnatrice de COMSEP;

Bryan Perro, écrivain, éditeur et libraire;

Dave-Éric Ouellet (alias MC Gilles), animateur de radio et chroniqueur à la télévision;

Marie-Claude Camirand, directrice générale du Marché Godefroy;

Claude Charland, directeur général de l’Académie entrepreneuriale Desjardins et président de la Fondation À notre santé;

Dominic Fugère, directeur général du Grand Prix de Trois-Rivières;

Steve Hartley, entraîneur-chef des Voltigeurs de Drummondville ;<Karine Rochette, directrice générale de la ‎Chambre de commerce et d'industrie du Haut-Saint-Maurice;

Georges et Virginie Brunelle, propriétaires du Groupe Brunelle.

Ils s’ajoutent à des personnalités qui avaient déjà accepté de faire la promotion de la vaccination : l’ex-députée Noëlla Champagne, l’ancien joueur des Canadiens de Montréal, Jean-Guy Talbot et Lise Landry, ancienne mairesse de Shawinigan.

Des experts se joignent aussi aux efforts d’encourager les citoyens à se faire vacciner : Dre Manon Henri, urgentologue à Victoriaville, Dr Frédéric Picotte, médecin de famille et médecin d’urgence à Shawinigan, Dre Isabelle Godin, urgentologue à Drummondville, Dre Alyson Baker, interniste à Victoriaville, Dre Emmanuelle Gauthier, médecin de famille à La Tuque et Isabelle Baril, pharmacienne de Trois-Rivières.

Avec des informations d'Amélie Desmarais et de Marilyn Marceau