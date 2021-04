Plus de 200 nouveaux cas de COVID-19 en Chaudière-Appalaches

Déjà l’une des régions les plus touchées au Québec, Chaudière-Appalaches recense encore une fois plus de 200 nouveaux cas de COVID-19. La sous-région de la Beauce compte maintenant 722 cas actifs par 100 000 habitants, de loin le pire bilan de la province.

Le ministre de la Santé s’est d’ailleurs rendu à Beauceville jeudi, pour encourager les gens à ne pas hésiter à passer un test de dépistage et à se faire vacciner.

Dans la Capitale-Nationale, le bilan publié vendredi matin rapporte 294 nouvelles infections.

Au total dans les deux régions, 118 personnes sont hospitalisées en raison de la COVID-19.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Des sept nouveaux décès rapportés au Québec, six sont survenus dans la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches.

Par ailleurs deux jours de vaccination sans rendez-vous s'ajoutent dimanche et lundi à la clinique de L'Ancienne-Lorette. Quelque 600 doses du vaccin AstraZeneca sont disponibles pour les personnes de 55 ans et plus. Il suffit de se présenter sur place. Ce sera premier arrivé premier servi, sans système de coupons.

À l’échelle de la province, le ministère de la Santé rapporte 1527 nouveaux cas. Les hospitalisations sont également en légère hausse à 664, dont 167 personnes aux soins intensifs.