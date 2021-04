Huit millions de vaccins Pfizer de plus pour le Canada dès mai

Grâce à cette entente, on va recevoir quatre millions de doses supplémentaires au mois de mai, deux millions de doses supplémentaires en juin, et deux millions de doses supplémentaires en juillet , a détaillé Justin Trudeau vendredi en point de presse.

Ça veut dire qu’on va recevoir environ deux fois plus de doses du vaccin de Pfizer que prévu pour le mois de mai, et des millions de plus en juin.

Une citation de :Justin Trudeau, premier ministre du Canada