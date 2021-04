Remontée importante des cas de COVID-19 en Estrie

Le secteur de Sherbrooke est le plus touché avec 19 nouveaux cas, suivi de la Pommeraie, avec 12. La Haute-Yamaska et le Granit enregistrent également plusieurs nouveaux cas, avec 9 et 6 respectivement.

Un nouveau décès, survenu dans la communauté, s'ajoute aussi au bilan. Cela porte à 325 le nombre de morts liés à la COVID-19 en Estrie.

Le nombre d'hospitalisations, quant à lui, reste stable. Une personne de moins se trouve dans un lit courte durée, mais un patient se trouve aux soins intensifs. Au total, 21 personnes sont hospitalisées, dont 5 aux soins intensifs.

Quant aux cas de variant, 35 sont actuellement confirmés et 408 sont sous surveillance. L'Institut national de santé publique soutient toutefois qu'en raison de la hausse des cas, il n'est plus possible de cribler systématiquement tous les tests positifs de COVID-19, et que le nombre réel peut être sous-estimé. Cependant, plus de 73 % des cas présumés au Québec se révèlent être bel est bien des cas de variant.