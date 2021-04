L’ancienne prison de Chicoutimi deviendra le Centre de santé l'Équilibre

L’annonce a été faite par la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Andrée Laforest, et la présidente du Conseil du trésor, Sonia Lebel, lors d’une conférence de presse devant l’établissement. La mairesse de Saguenay, Josée Néron, était également sur place. L'acquisition du terrain et la démolition partielle de l'ancienne prison de Chicoutimi ont été confirmées.

La mairesse de Saguenay, Josée Néron, la députée de Chicoutimi, Andrée Laforest, et la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, ont participé à la conférence de presse. Photo : Radio-Canada / Priscilla Plamondon-Lalancette

C'était essentiel pour moi que nous puissions redonner vie à ce bâtiment patrimonial au cœur de notre centre-ville tout en le modernisant pour répondre à des besoins réels et dynamiser économiquement le secteur , indique la ministre Laforest dans un communiqué.

Le Centre de santé L'Équilibre donnera un moment de répit aux citoyens qui vivent des défis sur le plan psychologique ou social, ajoute-t-elle. Ce sera un lieu unique, moderne, apaisant, qui donnera les outils nécessaires à ces personnes qui ont besoin d'une main tendue.

Les architectes ont laissé une place de choix à la façade de l'ancienne prison dans le nouveau projet. Photo : Radio-Canada / Priscilla Plamondon-Lalancette

Les ministres ont assuré que le Centre de santé L'Équilibre sera construit de façon à mettre en valeur le cachet patrimonial et historique du bâtiment.

Une aide financière de plus de 8 millions de dollars a été accordée pour la réalisation du projet, à laquelle s'ajouteront d'autres contributions du milieu. Pour sa part, la Ville de Saguenay contribuera également au montage financier. Celui-ci sera élaboré lorsque le projet franchira les étapes d'analyse du programme AccèsLogis Québec de la Société d'habitation du Québec.

La prison de Chicoutimi a fermé ses portes en 2015. Les détenus ont été transférés au nouveau centre de détention de Roberval.