Importants travaux sur la route 101 près de Nédélec

Deux courbes seront réaménagées et élargies sur la route 101 entre Nédélec et Roulier afin qu’elles deviennent plus sécuritaires.

Le ministère des Transports (MTQ) entame des démarches pour la réfection de 6,6 kilomètres de route dans ce secteur. Un grand ponceau sera notamment remplacé l'an prochain pour respecter les normes.

Ce sont des courbes assez prononcées. On ne change pas le tracé de la courbe, mais on va élargir la surface de roulement, puis on va mettre des accotements asphaltés de deux mètres. On va modifier la pente de la courbe pour la rendre conforme à la norme et améliorer la sécurité , explique le conseiller en communication à la direction régionale du MTQ, Luc Adam.

La courbe près de Nédélec sur route 101 sera réaménagée. Photo : Radio-Canada / Lise Millette

Expropriation

Afin de réaliser les travaux, 16 propriétaires doivent céder une partie de leur terrain. Cette expropriation doit se faire de gré à gré.

C’est ce qu’on vise de s’entendre avec chacun des propriétaires. Avec la loi 66, on va acquérir l’emprise des bouts de terre nécessaires dès la fin du mois d’octobre prochain , ajoute Luc Adam.

Des appels d’offres seront bientôt lancés pour la réalisation des travaux qui devraient coûter entre 6 et 15 millions de dollars.

Les travaux auront lieu en juin 2022 pendant une période de 5 mois. Toutefois, le MTQ a reçu l’autorisation et s’est entendu avec les propriétaires pour déplacer certains services publics dès cet automne.