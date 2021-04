Le variant britannique du coronavirus est désormais prédominant à Moose Jaw

L’unité de soins intensifs de l’Hôpital a été agrandie après avoir atteint sa pleine capacité, un défi commun aux secteurs ruraux du sud de la province, selon le médecin hygiéniste chargé du sud de la Saskatchewan, le Dr David Torr.

Étendre la capacité reste limité, souligne néanmoins le Dr Torr. Vous pouvez ajouter peut-être deux ou trois lits, mais pas 10, car nous sommes limités en personnel.

Au cours des dernières semaines, la région centre-sud a vu une augmentation de 46 % des cas de COVID-19, avec près de 400 cas.

La propagation est rapide, selon le médecin hygiéniste, alors que de plus en plus de villes et villages de la région sont affectés par la montée des cas.

Les variants du coronavirus deviennent dominants, là où ils étaient peu présents il y a encore quelques semaines. Une citation de :Dr David Torr, médecin hygiéniste chargé du sud de la Saskatchewan

Cette montée des cas serait notamment due aux rassemblements survenus lors de la fin de semaine de Pâques, avec l'organisations de barbecues au cours desquels les mesures sanitaires n’ont pas été respectées, selon le médecin hygiéniste.

Il ajoute que de nombreuses personnes sont sorties de leurs villes ou encore qu’il y aurait eu beaucoup de voyages interprovinciaux.

Malheureusement, la majorité des infections s’opère lorsque les mesures sanitaires ne sont pas respectées. Évitez les rassemblements à tout prix. Restez dans votre bulle sociale. Une citation de :Dr David Torr, médecin hygiéniste chargé du sud de la Saskatchewan

David Torr conseille également à tous d’acheter des masques chirurgicaux, et d’éviter les masques en tissus qui ne sont pas assez efficaces, selon lui.

Mercredi, l’Autorité de la santé de la Saskatchewan a sonné l’alarme pour plusieurs villes de la région, comme Maple Creek, Swift Current, Kindersley, ou encore Outlook sur les risques accrus d’infection aux variants du coronavirus.

Jeudi, le ministre de la Santé, Paul Merriman, a confirmé que plusieurs événements avaient eu lieu dans le sud-ouest de la province, dont un est à l’origine de 21 infections à l’heure actuelle.

Des enquêtes sont en cours.

Avec les informations de Mickey Djuric