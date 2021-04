Arcade Fire lance une chanson de 45 minutes pour méditer

Le célèbre groupe montréalais Arcade Fire a lancé une chanson instrumentale, mais vous ne l’entendrez pas à la radio ou sur les plateformes de diffusion. Comme le rapporte le site web The Verge, Memories in the Age of Anxiety, qui s’étire sur 45 minutes, est offerte exclusivement sur l’application de méditation et d’aide au sommeil Headspace.