COVID-19 : L'Association médicale canadienne réclame des mesures extraordinaires

Par communiqué, la Dre Ann Collins, présidente de l'AMC, affirme qu'il faut mobiliser les ressources nationales là où c’est nécessaire, appliquer des mesures de santé publique restrictives et agir de manière concertée à ce point critique de la pandémie au Canada.

Une véritable approche nationale pour lutter contre la COVID-19 sera déterminante quant au nombre de vies sauvées , explique la Dre Collins.

L’AMC recommande de déployer des ressources là où elles sont les plus nécessaires pour sauver le plus de vies possible .

Nous devons tout mettre en œuvre pour éviter de faire le choix insupportable de déterminer qui vivra, si les ressources ne sont pas disponibles. Une citation de :Dre Ann Collins, présidente de l'Association médicale canadienne

À ce stade déterminant de la pandémie, dit l'AMC, il faut partager les ressources sanitaires au-delà des frontières provinciales et territoriales afin d’aider les endroits où les unités de soins intensifs ont atteint un niveau de crise et où la capacité de soins est dépassée .

