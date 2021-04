EN DIRECT à 12 h 30 : mise à jour du Manitoba sur la COVID-19

Jeudi, dans son bilan quotidien, la santé publique a annoncé avoir identifié, pour la première fois, la présence du variant P1 dans la province.

En date de jeudi, 647 cas de variants ont été confirmés au Manitoba depuis la découverte du premier cas au début de février. 288 de ces cas sont toujours actifs.

La province a aussi rapporté 153 nouveaux cas de COVID-19 et un décès, jeudi, alors que les taux de positivité sur 5 jours continuent d’augmenter.

Par ailleurs, la province, qui a annoncé mercredi des changements dans sa campagne de vaccination pour tenir compte de la progression des variants, a indiqué par communiqué, jeudi, que 300 000 personnes au Manitoba ont reçu au moins une dose de vaccin jusqu’ici.

Des annonces additionnelles ont été faites en soirée. Ainsi, le Manitoba se concentrera désormais sur les communautés où le risque de transmission est le plus élevé. Les personnes qui doivent y être en contact avec le public, comme les professeurs, seront aussi privilégiées, ainsi que les travailleurs essentiels de première ligne, les policiers et les pompiers.

On saura plus précisément mercredi prochain quelles communautés et quelles professions seront admissibles à la vaccination.

Radio-Canada Manitoba diffuse en direct ce point de presse, avec l’aide d’un interprète pour une grande partie de l’événement.

