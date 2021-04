Les divisions scolaires de Regina s’unissent pour demander la vaccination

Ces divisions ont envoyé plusieurs lettres à l’Autorité de santé de la Saskatchewan (SHA) dans ce sens, soulignant le fait que les variants du coronavirus sont dominants dans la région de Regina.

Le président du conseil d’administration de la Division scolaire des écoles publiques de Regina, Adam Hicks, indique que la vaccination du personnel enseignant permettrait non seulement d’assurer la sécurité des élèves, mais aussi de la communauté.

L’enseignement en classe est plus efficace, c’est un fait, alors que l’apprentissage en ligne crée beaucoup de difficultés et de défis pour les familles. Si le personnel peut être vacciné rapidement, le retour en classe pourrait se faire plus tôt.

Une citation de :Adam Hicks, président du conseil d’administration de la Division scolaire des écoles publiques de Regina