La mère d'un jeune Autochtone retrouvé mort dans un foyer de groupe porte plainte

Traevon Chalifoux-Desjarlais, alors âgé de 17 ans, a été retrouvé mort dans une maison d'Abbotsford le 18 septembre, quatre jours après sa disparition.

La plainte de Samantha Chalifoux soulève des inquiétudes sur la façon dont elle a été traitée après le décès de son fils. Elle porte également sur des allégations de manque de transparence de la part d’organismes gouvernementaux.

La plainte vise à mettre en lumière les problèmes systémiques entourant le décès d'enfants autochtones pris en charge , avance son avocate Sarah Rauch. [Samantha Chalifoux] est catégorique sur le fait qu'elle ne veut pas que cela arrive à un autre enfant .

Elle est également très frustrée parce qu'elle n'a tout simplement aucune information malgré nos nombreuses demandes pour que des informations soient partagées avec nous.

La plainte nomme sept intimés, soit le gouvernement de la Colombie-Britannique, le représentant provincial pour les enfants et les jeunes, la société autochtone des services à l'enfance et à la famille de la vallée du Fraser, appelé Xyolhemeylh, le service du coroner de la province, l'entreprise Rees Family Services, le service de police d'Abbotsford et le Commissariat à l’information et à la protection de la vie privée de la Colombie-Britannique.

Le Tribunal des droits de la personne de la Colombie-Britannique n'a pas encore décidé d'entendre la plainte et aucun des intimés nommés n'a eu l'occasion de soumettre une réponse. Aucune des allégations n'a été prouvée.

Sarah Rauch est l'avocate de la famille de Traevon Chalifoux-Desjarlais. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Mort dans des circonstances inhabituelles

Au moment de son décès, Treavon Chalifoux-Desjarlais vivait dans un foyer de groupe exploité par Rees Family Services, une entreprise sous contrat par Xyolhemeylh, une agence relevant du ministère du Développement de l'Enfance et de la Famille.

Le jeune homme était sous la garde temporaire de cette agence en vertu d’un accord de consentement.

La police a retrouvé Treavon dans le garde-robe de sa chambre quatre jours après avoir été porté disparu par le personnel du foyer. L'unité des crimes majeurs du service de police d'Abbotsford a conclu qu'aucun crime n'était soupçonné.

Traveon est mort dans des circonstances très inhabituelles , dit l’avocate Sara Rauch. [Sa mère] n'avait aucune indication qu'il souffrait ou que sa vie était en danger.

Avant sa disparition, le jeune homme était en contact régulier avec sa mère, selon cette dernière.

Son fils lui envoyait parfois des textos pour dire qu'il avait faim et qu'il n'avait pas le droit de manger. Il s'est également plaint de ne pas avoir de literie fraîche, dit-elle.

La famille et des membres des Premières Nations demandent l’ouverture d’une enquête publique pour faire la lumière sur les raisons de son décès.

Le service des coroners et la représentante des enfants et des jeunes de la Colombie-Britannique, Jennifer Charlesworth, ont indiqué qu'ils mèneraient une enquête.