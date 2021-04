Les communautés à haut risque de transmission ciblées par la campagne de vaccination

Le Manitoba revoit ses critères pour la vaccination et se concentrera désormais sur les communautés où le risque de transmission est le plus élevé. Les personnes qui doivent y être en contact avec le public, comme les professeurs, seront aussi privilégiées.

Par communiqué, la province a précisé jeudi soir qu’elle se basera sur les données épidémiologiques pour déterminer les groupes qui devront être ciblés.

Les autorités sanitaires indiqueront mercredi prochain spécifiquement quelles communautés et quelles professions seront admissibles à la vaccination.

Il s’agit d’une approche ciblée pour assurer que les plus touchés par la COVID-19, qui sont souvent des personnes racisées ou marginalisées, puissent avoir accès au vaccin plus tôt , affirme par communiqué la médecin en chef du ministère de la Santé et des Aînés et responsable du groupe de travail du Manitoba sur la campagne de vaccination contre la COVID-19, Dre Joss Reimer.

Notre approche protégera aussi ceux qui sont au service de ces communautés au quotidien , ajoute-t-elle, en reconnaissant qu’ils sont davantage exposés à la COVID-19.

Mercredi, la Dre Joss Reimer a évoqué que des changements à la campagne de vaccination seraient apportés. Elle a notamment mentionné que certaines régions étaient plus touchées que d’autres par la COVID-19.

Jusqu’à maintenant, l’approche de la province était basée sur l’âge. Les personnes de plus de 59 ans, ainsi que les personnes issues des Premières Nations de plus de 39 ans, peuvent recevoir le vaccin.

Les policiers et les pompiers aussi

La vaccination s’ouvrira bientôt pour les policiers et les pompiers du Manitoba.

Le ministre de la Justice, Cameron Friesen, a fait l’annonce concernant la police jeudi soir après une assemblée publique téléphonique.

Les détails pour la prise de rendez-vous des policiers et des pompiers seront donnés la semaine prochaine, selon la province. Photo : Radio-Canada / CBC News

Le président de la Winnipeg Police Association, qui représente plus de 1400 agents de police, accueille la nouvelle avec soulagement . Rappelant que les policiers ne peuvent pas travailler à partir de la maison, Maurice Sabourin souligne le grand stress des membres sur le terrain.

Les agents se retrouvent souvent dans des situations agitées, explique-t-il, où il n’est pas possible de se laver les mains, de porter un équipement de protection, où il faut intervenir directement auprès d’une personne sans avoir d’information à propos d’elle .

Les policiers ont aussi peur de contaminer leur famille. Ils sont nombreux à appeler le syndicat en demandant quand ils pourront être vaccinés, témoigne M. Sabourin.

La province indique qu’elle donnera des détails pour la prise de rendez-vous la semaine prochaine.

Avec les informations de Bartley Kives et de Nicholas Frew