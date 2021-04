Train à grande fréquence : la balle est dans le camp d'Ottawa, dit le ministre des Finances

À quelques jours de la présentation du budget d'Ottawa, le ministre souligne que la balle est dans le camp du fédéral; c’est à eux d’indiquer leur priorité . Le gouvernement de Justin Trudeau va déposer son budget le 19 avril.

Le projet à l’étude est un train qui partirait de Québec et se rendrait jusqu’à Windsor, en passant par Trois-Rivières et Toronto.

C’est un projet qu'on appuie, maintenant c’est au fédéral et à la Banque d’infrastructure et Via Rail à donner leurs orientations et nous, on est là pour appuyer le projet , a déclaré le ministre, en entrevue à l’émission Toujours le matin.

Lorsque ce sera confirmé, le gouvernement du Québec répondra présent. Une citation de :Éric Girard, ministre des Finances du Québec

À savoir si le gouvernement caquiste va investir dans le projet, le ministre des Finances affirme que les projets, pour qu’ils se réalisent, ça prend la collaboration de tout le monde .

Si ça prend de l’argent de Québec, c’est certain qu’on va analyser cela , assure-t-il.

Éric Girard croit toutefois que le moment n’est peut-être pas propice pour des annonces sur le train à grande fréquence. Tout le monde a les yeux tournés vers la pandémie actuellement on est dans une , la troisième vague, et moi je vous le dis 2021, la priorité est de vaincre la pandémie .

Plus tôt cette semaine, sur nos ondes, l’expert en tourisme Michel Archambault a déclaré qu’il croit qu’Ottawa devrait privilégier un projet de train à grande vitesse (TGV) au lieu d’un projet de train à grande fréquence (TGF).