Le vaccin contre la COVID-19 difficile d'accès dans un quartier plus à risques d’Ottawa

Le quartier Emerald Woods, à Ottawa, fait partie des quartiers jugés à haut risque de transmission du coronavirus. Ses résidents de 50 ans et plus relevant du code postal K1T sont admissibles à la vaccination dans l’un des centres de la ville. Mais certains citoyens sont toujours incapables de prendre rendez-vous.

Le deuxième taux d’infection le plus élevé dans la capitale fédérale se trouve dans ce quartier, situé au sud de la rue Bank et du chemin Hunt Club, où vit Michael Brisson.

Ce dernier n’est toujours pas vacciné contre la COVID-19, mais ce n’est pas faute d’avoir essayé.

L’homme de 66 ans, qui ne possède pas d’ordinateur, a tenté d’appeler Santé publique Ottawa (SPO) la semaine dernière afin de prendre son rendez-vous. Après près d’une heure d’attente au téléphone, il a abandonné.

Michael Brisson, résident du quartier Emerald Woods. Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

Je me suis rendu dans plusieurs pharmacies à proximité, mais elles n’offrent pas [la vaccination contre la COVID-19]. On me dit [d’aller] en ligne, mais je ne [peux] pas , explique M. Brisson.

Il n’a pas de voiture et donc, même s’il avait un rendez-vous, il devrait voyager pendant une heure en autobus pour se rendre à la clinique de vaccination la plus proche.

Je n’ai pas de temps et c’est incommodant , lance-t-il.

La vaccination dans la mosquée du quartier

Selon l’Étude de quartiers d’Ottawa, 51 % des 5600 résidents du quartier Emerald Woods sont racialisés, étant principalement des immigrants et des réfugiés.

Cinq pour cent des résidents ne parlent ni l’anglais ni le français. Le revenu annuel médian est inférieur à 25 000 $.

Un quart des habitants du quartier sont des parents seuls, dont beaucoup ont des enfants d’âge scolaire qui, actuellement, font l’école à la maison en raison de la pandémie.

SPOSanté publique Ottawa indique utiliser les données du recensement de quartiers afin d’améliorer l’accès à la vaccination pour les résidents touchés de manière disproportionnée par le virus.

Dans le cas d’Emerald Woods, SPOSanté publique Ottawa a sollicité l’aide de la mosquée du quartier, Masjid ar-Rahmah (Mosque of Mercy).

Le lieu de culte a déjà accueilli des séminaires virtuels avec des médecins afin de répondre aux questions et aux préoccupations des résidents. La mosquée est également, à l’heure actuelle, un centre de dépistage de la COVID-19.

Dans un quartier sans centre communautaire, c’est la mosquée qui deviendra un lieu de vaccination pendant le ramadan.

Hindia Mohamoud, directrice du Partenariat local pour l’immigration d’Ottawa (PLIO), estime que c’est le genre d’initiative qui portera fruit puisque les habitants des quartiers les plus touchés de la ville sont souvent moins susceptibles d’avoir le temps ou les ressources pour se faire vacciner.

L’accent mis sur les secteurs chauds n’entraîne pas nécessairement la vaccination des plus vulnérables , dit-elle. Nous devons leur apporter la vaccination.

Avec des informations de Judy Trinh