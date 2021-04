Le Festival du Bois célèbre la musique traditionnelle de manière plus intimiste

Ce changement de perspective est une idée de Johanne Dumas, directrice artistique du Festival. Elle dit avoir vu trop de spectacles en ligne avec des artistes seuls face à la caméra et où l’absence du public se fait sentir.

C'est difficile pour eux [les musiciens]. Je les comprends parce que les artistes se nourrissent du public , dit Johanne Dumas.

Le Festival qui célèbre la culture et l'histoire canadienne-française et franco-colombienne avec des artistes de partout au pays a donc demandé à tous les artistes à l’extérieur de la région de Vancouver d’enregistrer un spectacle plus court, dans un espace de leur choix et de s’adresser directement à l’auditoire.

L'artiste innu Florent Vollant lors de sa prestation en ligne pour le Festival du Bois 2021. Photo : Festival du Bois

Le résultat est une série de rencontres avec notamment Genticorum, Florent Vollant, The Winston Band, qui nous amènent dans leurs univers intimes.

Pour les artistes de la région de Vancouver, comme Loïc Morin et Jocelyn Pettit, les prestations sont plus traditionnelles, l’enregistrement s’étant déroulé au théâtre Evergreen de Coquitlam.

Une réalisation rendue possible grâce à un prêt du Centre culturel francophone de Vancouver qui a récemment acquis du matériel de production vidéo.

En tout, neuf spectacles ont été enregistrés et sont disponibles gratuitement sur le site du Festival.

Des entrevues ludiques avec les artistes, une section spéciale pour les enfants et des vidéos interactives font également partie de la programmation. Les visiteurs peuvent participer à l'événement et écouter les spectacles en se rendant directement du site du Festival du Bois.

Je pense que ça va être un bel évènement, une nouvelle façon de faire les choses et je pense que ça va nous amener à réfléchir que dans les années à venir, on devrait peut-être avoir ce genre d'événement hybride où on serait en présentiel et aussi virtuel , avance Johanne Dumas.

Le Festival du bois prend des airs de «party de cuisine»

La présence en ligne facilite également les partenariats avec d’autres régions de la province. Le 17 avril, toute la journée, l’Association francophone de Kamloops prévoit diffuser les spectacles sur un écran devant ses locaux. Elle tiendra également une cabane à sucre, adaptée au contexte de la pandémie.

Je vois ça comme une année promotionnelle, dit Johanne Dumas Les gens qui ne sont jamais venus au Festival du Bois, peut-être qu’ils vont y goûter en l’écoutant gratuitement, et ils diront : "l’an prochain, on sera là"

Les associations francophones des Kootenay Ouest et du Yukon feront pour leur part la promotion du festival auprès de leurs membres.

Le Festival du Bois est gratuit et sera accessible du 16 au 30 avril.