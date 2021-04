L’urgence de l’aide aux enfants victimes de l’alcoolisation fœtale

La Représentante des enfants et de la jeunesse, Jennifer Charlesworth, exhorte le gouvernement de la Colombie-Britannique à mieux former ceux qui aident les enfants qui souffrent de troubles liés à l'alcoolisation fœtale afin de faire cesser la stigmatisation de ceux qui en sont touchés.

La Dre Jennifer Charlesworth a déposé, jeudi, un rapport de 148 pages intitulé Exclu : Accroître la compréhension, le soutien et l’inclusion pour les enfants et leurs familles touchés par le trouble du spectre de l'alcoolisation fœtale ( TSAFtrouble du spectre de l'alcoolisation fœtale ).

Il s'agit d'un handicap permanent qui est souvent mal compris et accompagné d'une stigmatisation importante pour ceux qui en sont touchés , affirme d’emblée la représentante des enfants en présentant le rapport. Un constat que ne nie pas la ministre de l’Enfance et du Développement des familles, Mitzi Dean.

Un racisme systémique envers les Autochtones

Jennifer Charlesworth relève que la stigmatisation souvent attachée à ce trouble est la fausse idée que le TSAFtrouble du spectre de l'alcoolisation fœtale est un problème autochtone et qu'il est évitable à 100 % .

Ces deux stéréotypes ont tendance à entraîner le blâme et la honte pour les mères, les familles et les communautés sans tenir compte des multiples facteurs qui peuvent contribuer à l'exposition du fœtus à l'alcool. Une citation de :Jennifer Charlesworth, Représentante des enfants et de la jeunesse de la C.-B.

Les conclusions de ce rapport font écho à celles du rapport sur le racisme systémique dans le milieu des soins de santé. La représentante de la jeunesse se veut claire : le TSAFtrouble du spectre de l'alcoolisation fœtale n'est pas un diagnostic spécifique à une population ou à un groupe de personnes en particulier ni nécessairement le résultat d'une femme consommant sciemment de l'alcool pendant qu'elle est enceinte .

Une inégalité parmi les enfants à besoins spécifiques

Jennifer Charlesworth déplore qu’il y ait trop souvent un manque d'empathie et de compréhension, de soutien et de services disponibles pour les enfants et leurs familles . Elle interpelle alors la province pour qu’elle forme mieux tous les intervenants qui entrent en contact avec les enfants atteints de ce trouble. Parce que, regrette-t-elle, il y a une disparité dans le soutien offert à ces enfants et à ceux qui vivent avec d'autres besoins spécifiques.

L’une des raisons en est que les critères d'admissibilité sont fondés sur un diagnostic plutôt que sur un besoin fonctionnel , soutient-elle. Par conséquent, le trouble du spectre de l’alcoolisme fœtal n'a pas été défini dans le modèle de prestation de services pour les besoins spéciaux du ministère du Développement de l'enfance et de la famille , avance Mme Charlesworth.

Ce qui signifie, observe-t-elle, que les enfants, les jeunes et les familles vivant avec cette incapacité peuvent passer entre les mailles du filet de presque tous les volets du programme . Alors que cette exposition à l'alcool dans le ventre de la mère peut mener à des troubles comportementaux, des difficultés d'apprentissage ou encore des déficiences mentales et physiques.

Malheureusement, le manque de données rend difficile toute évaluation de l'ampleur du problème, y compris dans les communautés autochtones.

Un conseil ministériel consultatif d’ici mai

Pour établir ce rapport, des équipes de chercheurs ont notamment rendu visite aux familles qui font face à l’alcoolisation fœtale afin de saisir les tenants et aboutissants d’une vie avec ce syndrome. Le document est adressé au gouvernement. La Dre Charlesworth formule plusieurs recommandations à Victoria, notamment celle d'agir pour réduire le temps d'attente pour obtenir des services adéquats.

De son côté, la ministre Dean s'engage à créer d'ici le mois de mai un conseil ministériel consultatif qui se penchera sur la question des enfants avec des besoins spécifiques. Le mandat de ce dernier comprendra entre autres l’amélioration des services offerts aux enfants touchés par le syndrome de l'alcoolisme fœtal.