Une Albertaine et ses animaux domestiques ont été surpris par la visite d'un cougar

Après quelques courses, Teri Fullerton venait de stationner son véhicule devant sa maison, située à l'ouest de Calgary. Elle était accompagnée de son chien, un berger australien nommé Bisket, et de son chat, Roobin.

En fermant sa porte d'entrée, elle a sursauté.

Je me suis retournée et un gros chat me fixait à travers ma fenêtre de cuisine... C'était une expérience assez palpitante. Une citation de :Teri Fullerton

« Il était très gros, en bonne santé et juste magnifique. Il me regardait sans arrêt de l'autre côté de la fenêtre », raconte-t-elle.

Ce n'est pas une première pour Teri Fullerton, qui croise plutôt souvent des animaux sauvages dans la région faunique où elle habite. Elle a même installé des caméras pour le gibier sur sa propriété, alors elle sait qu'au moins un cougar est déjà passé chez elle avant celui-ci.

Mais d'en voir un directement sous ses yeux, c'est une autre histoire! avoue-t-elle.

Le cougar a pris ses aises sur la terrasse de Teri. Photo : Radio-Canada / Teri Fullerton

Elle raconte que le gros félin s'est enfui quand son époux est arrivé en voiture.

Depuis cette visite inattendue, Teri Fullerton admet qu'elle fait plus attention en ouvrant la porte. Mais à son avis, le cougar était tout simplement curieux .

Au printemps, les grands prédateurs sont plus souvent en balade que pendant les autres saisons. Un peu plus loin, à l'ouest de Bragg Creek, dans les Rocheuses, des ours et des cougars ont été observés à plusieurs reprises dans les dernières semaines.

Voici quelques conseils de Parcs Canada si jamais vous voyez un cougar :