L’Aquarium de Vancouver passe aux mains d’une entreprise américaine

Faire fonctionner un aquarium n'est pas bon marché, et faire fonctionner un aquarium sans aucun revenu n'est possible que pendant une courte période, surtout pour une organisation à but non lucratif comme la nôtre , explique le président d'Ocean Wise, Lasse Gustavsson.

L'Aquarium avait fermé en mars 2020, au début de la pandémie, mais avait rouvert ses portes pendant trois mois l’été dernier grâce à une aide fédérale de 2 millions de dollars.

Il avait de nouveau fermé indéfiniment en septembre, après avoir mis à pied 209 employés.

Selon Ocean Wise, il coûtait un million de dollars chaque mois pour nourrir et soigner les 70 000 animaux de l'établissement.

L'organisme dirigeait l'Aquarium de Vancouver depuis 2017.

L'aquarium de Vancouver avait rouvert ses portes à l'été 2020, après avoir été fermé pendant plusieurs mois. Photo : maggie macpherson/cbc / Maggie MacPherson

L'équipe de Vancouver est maintenue

Herschend Enterprises se dit impatiente de rouvrir l'aquarium dès que cela sera possible de le faire en sécurité, et promet de maintenir la marque unique de l'installation.

Nous savons que l'Aquarium de Vancouver est aimé par la communauté, c'est très clair , affirme le directeur d'Herschend Enterprises, Eric Rose.

Nous ne ferons pas venir un groupe de personnes pour venir travailler à Vancouver... l'équipe sur place est tout à fait capable , a-t-il aussi précisé.

Le vice-président général d'Ocean Wise, Clint Wright, continuera de diriger l'équipe de l'aquarium. Il affirme qu'il n'y a pas de plans dans l'immédiat pour réembaucher du personnel, mais il dit s'attendre à ce que certains travailleurs reviennent dans les prochains mois.

Herschend Enterprises possède une douzaine de parcs à thème, de parcs d'attractions, de parcs aquatiques et d'aquariums dans le sud des États-Unis.