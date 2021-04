Éclosion chez un voisin du Mega Fitness Gym : « aucun lien », assure le CIUSSS

Si nous confirmons aujourd’hui une éclosion au Centre Hyperactif, c’est à seule fin de dissiper toute association erronée de cette éclosion avec celle du Mega Fitness et ainsi rassurer la population , indique Mélanie Otis, porte-parole du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale.

L'éclosion du Centre Hyperactif, malgré la proximité physique des deux milieux, n’est pas considérée épidémiologiquement liée à celle du MegaFitness Gym , ajoute le CIUSSS, spécifiant qu'elle ne fait pas partie des 49 éclosions secondaires associées à son voisin.

Ces deux centres pourraient tout aussi bien être éloignés l’un de l’autre de plusieurs kilomètres , illustre-t-elle.

La situation au Centre-Hyperactif ne représente pas un risque à la santé de la population, assure le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux .

Fermeture

Suite à l'annonce de l'éclosion, la direction, qui offrait des entrainements à l'extérieur pour respecter la distanciation physique, a décidé de cesser temporairement les activités.

Nous sommes conscients de ne pas avoir géré la situation de la façon la plus optimale, mais nous avons tenté de réagir le plus rapidement possible en fermant le gym durant ces circonstances inhabituelles , peut-on lire sur la page Facebook du centre Hyperactif.

Jamais nous n’avons souhaité manquer de transparence ou mettre la santé de nos membres en danger puisque c’est ce qui nous tient le plus à coeur, votre santé , ajoute la direction.

L'établissement assure avoir reçu la visite des policiers et de la santé publique à plusieurs reprises , sans jamais avoir reçu de constat d'infraction.