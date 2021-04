Trouver des moyens de favoriser les déplacements à pied en Abitibi-Témiscamingue

Lors d’un forum jeudi matin, des représentants d’organisations et de municipalités ont mentionné le besoin de changer les mentalités concernant les déplacements à pied.

Par exemple, Ghislain Doyon, qui travaille au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à Amos, rapporte que les réactions étaient loin d’être toutes positives après l’installation de saillies de trottoir sur la 1re avenue.

Il y a un gros travail de sensibilisation qui doit être fait auprès des citoyens pour vendre davantage les bienfaits de ces aménagements-là, constate-t-il. C'est directement lié à la santé des citoyens.

La directrice de Piétons Québec Sandrine Cavana-Degani indique qu’il faut défaire la perception erronée selon laquelle le transport actif est une solution réservée aux grandes villes.

Alors qu’au contraire, le potentiel de déplacement à pied est encore plus grand dans les villes comme Rouyn-Noranda, par exemple, qu’à Montréal, parce que les distances à parcourir sont moins grandes [...] mais des fois, ce sont les aménagements qui manquent pour rendre le déplacement actif à pied intéressant et sécuritaire , souligne-t-elle.

Il y a cette opportunité là avec la pandémie de redécouvrir la marche et de créer des milieux de vie plus sécuritaires et plus favorables. Une citation de :La directrice de Piétons Québec, Sandrine Cavana-Degani

Des infrastructures conçues et pensées pour les piétons

Afin d’encourager la population à marcher plutôt qu’à prendre son automobile, il ne suffit pas de changer les mentalités; Sandrine Cavana-Degani précise qu’il faut aussi fournir un environnement piétonnier sécuritaire et agréable.

Quand on parle des milieux qui sont moins urbains, souvent, l’enjeu, ce sont les routes où il y a une grande vitesse, que ce soit les chemins ou les routes numérotées. Ce sont des endroits qui sont dangereux pour les piétons et où il n’y a pas nécessairement d’espace prévu pour circuler en sécurité , observe-t-elle.

La sécurité des élèves piétons est souvent liée à ce manque d’infrastructures, comme le constate Kévin Lambert, conseiller pédagogique au Centre de services scolaire de Rouyn-Noranda.

Au départ, ce sont des villages qui ont été construits, et, souvent, l'école est près de la grande route. Je pense à des écoles où il n’y a pas de trottoirs parce qu’il n’y a pas de trottoirs dans le village au complet , remarque-t-il.

Selon Kévin Lambert, davantage de concertation avec les municipalités permettrait de créer des aménagements facilitants pour les élèves à pied.

Peut-être d’augmenter l’infrastructure, ou faire des traverses de piétons où il n’y en a pas. D’essayer de voir avec eux si on peut améliorer l'infrastructure pour augmenter le sentiment de sécurité , suggère-t-il.

Pour Lysiane Morin, conseillère en loisirs chez Loisirs et Sports Abitibi-Témiscamingue, la marche fait partie intégrante de l’adoption de saines habitudes de vie.

Plus les endroits sont sécuritaires dans nos municipalités, plus les gens sont à l’aise pour circuler à pied, plus les gens sont actifs, et c’est ce que l’on souhaite , conclut-elle.

Trois activités en ligne ont eu lieu au cours de la semaine : une soirée de discussion avec les citoyens mardi, une soirée-causerie avec les élus mercredi, et un forum pour les acteurs locaux jeudi.