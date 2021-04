COVID-19 : hausse soudaine des cas dans la région de Timmins

La majorité des nouveaux cas sont dans le secteur de Timmins. Les autres sont à Cochrane, Matheson, Iroquois Falls et Smooth Rock Falls.

Le Bureau de santé Porcupine (BSP) a par ailleurs déclaré une éclosion à la mine Glencore- Kidd Operations, à Timmins.

Trois employés ont été déclarés positifs et ils auraient été infectés au travail.

Le BSPBureau de Santé Porcupine a aussi annoncé jeudi que les personnes de 18 ans et plus souffrant d'un problème de santé à haut risque et un de leurs aidants essentiels peuvent maintenant prendre rendez-vous pour se faire vacciner.

Les conditions de santé à haut risque incluent : Receveurs de greffes d’organes

Maladies neurologiques dans lesquelles la fonction respiratoire peut être compromise

Malignité hématologique diagnostiquée depuis moins d’un an

Obésité (IMC > 40)

Autres traitements entraînant une immunosuppression comme le lupus, l’arthrite rhumatoïde, chimiothérapie active

Déficience intellectuelle ou développementale comme le syndrome de Down

Selon les plus récentes données, la région du Bureau de santé Porcupine compte 64 cas actifs et dépasse ainsi les districts sanitaires de Thunder Bay, d’Algoma et du Nord-Ouest.

Dans le Nord, seule la région du Grand Sudbury en compte davantage, soit 206.

Santé publique Sudbury et districts a recensé jeudi 23 nouveaux cas, soit un peu plus que la veille, ainsi que 32 guérisons.

Les 5 autres bureaux de santé publique du Nord de l’Ontario ont ajouté un total de 12 cas, dont 6 signalés par le Bureau de santé du Nord-Ouest.

Pour sa part, le Bureau de santé du district de Thunder Bay a signalé quatre nouveaux cas pour une deuxième journée de suite.

Le nombre de cas actifs demeure stable dans la circonscription sanitaire de North Bay-Parry Sound, avec deux nouvelles infections et deux guérisons.

Le Bureau de santé du district de North Bay-Parry Sound a par ailleurs indiqué que plus du quart des adultes de son territoire ont reçu au moins une dose d’un vaccin contre la COVID-19.

Les autres bureaux de santé du Nord ont un taux de vaccination semblable.

Au moment de la publication, Santé publique Algoma et les Services de santé du Timiskaming n'avaient pas signalé de nouveaux cas jeudi.