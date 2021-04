Les dinosaures débarquent au zoo du parc Assiniboine à Winnipeg

La nouvelle exposition aura des éléments extérieurs et intérieurs. Dix-sept robots de dinosaures de taille réelle seront installés le long d’un sentier boisé dans le nord-ouest du zoo.

À l’intérieur, les visiteurs pourront voir des fossiles de dinosaures de qualité muséologique , et d’autres artefacts.

L’exposition proposera une expérience interactive visant à encourager les visiteurs à s’informer sur de récentes découvertes archéologiques, de nouvelles technologies et les liens évolutionnaires entre les dinosaures et leurs descendants.

Pendant des millions d’années, les dinosaures erraient sur, et gouvernaient, notre planète. Leur taille et l’incroyable diversité d’espèces de dinosaures sont fascinantes, tout comme l’histoire de leur évolution et leur extinction , affirme dans un communiqué la directrice de l’éducation et des programmes au Assiniboine Park Conservancy, qui gère le zoo, Karen Lind.

L’exposition comprendra des dinosaures des périodes jurassiques, triasiques et du crétacé, dont le tyrannosaure, le vélociraptor et le dakotaraptor, une espèce à plumes récemment découverte.

L’exposition ouvre ses portes le 20 mai et durera jusqu’à la fin de l’été.