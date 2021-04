Services sans fil : le CRTC accroît la concurrence dans certaines régions

Ces ordonnances du CRTC, rendues publiques jeudi, devraient réduire la facture mensuelle de consommateurs et accroître la concurrence dans les régions où [elle] est limitée .

Les petits fournisseurs désignés pourront ainsi payer un prix de gros pour accéder aux grands réseaux tout en conservant une clientèle distincte.

Les fournisseurs régionaux qui investissent dans l'infrastructure de réseau et le spectre, affirme le CRTC dans un communiqué, contribuent d'ailleurs déjà à accroître la concurrence et à faire réduire les prix.

La décision a aussi pour effet de permettre à ces fournisseurs régionaux de revendre leur accès au marché de gros à des exploitants de réseaux mobiles virtuels , ce qui favorisera encore plus la concurrence.

Le CRTC exige en outre des entreprises nationales de services sans fil qu'elles offrent l'itinérance transparente . Cela fera en sorte de prévenir l'interruption d'appels lorsque des clients passent d'un réseau à l'autre lorsqu'ils se déplacent, notamment.

Enfin, le CRTC favorise l'accès à des services abordables pour les personnes âgées, les personnes à faible revenu et celles qui utilisent peu leur appareil mobile.

D'ici le 14 juillet 2021, on s'attend à ce que Bell, Rogers, Telus et SaskTel offrent des forfaits à bas prix et à usage occasionnel sur la plupart des marchés, et qu'elles en fassent la promotion sur leurs sites web, en personne et par téléphone.

Une citation de :Extrait du communiqué du CRTC du 15 avril 2021