Deux mineurs arrêtés à la suite d'un vol à main armée à La Baie

Selon le communiqué transmis jeudi aux médias, un individu cagoulé muni d’une arme de poing s'est présenté au Magasin général, situé au 850 rue Victoria, vers 19 h 45 samedi soir. Il a demandé au commis de lui remettre le contenu de la caisse, puis a quitté. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'un pistolet à plomb.

Quatre jours plus tard, le bureau des enquêtes criminelles du SPSService de police de Saguenay a identifié le suspect du vol ainsi que son complice puis a procédé à leur arrestation.

Le premier suspect sera accusé de vol qualifié et de complot pour vol qualifié, tandis que le second fera face à des accusations de complot pour vol qualifié et de complicité après le fait. Ils ont été libérés avec promesse de comparaître.

Une perquisition a été effectuée à la résidence du suspect du vol, où les vêtements et la cagoule qui ont servi au vol ont été retrouvés, ainsi qu’une partie de l’argent. L’arme a aussi été saisie.

Le montant du vol n'a pas été dévoilé.