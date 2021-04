Le Manitoba accélère le rythme de la vaccination contre la COVID-19

Le Manitoba a administré plus de 300 000 doses de vaccin à ce jour, annonce la ministre de la Santé et des Aînés, Heather Stefanson, franchissant ainsi une étape importante dans sa campagne de vaccination.

Chaque personne qui est immunisée se protège et protège les autres contre la COVID-19 , déclare la ministre dans un communiqué.

Un total de 308 576 doses ont été administrées à ce jour, et plus de 22 % des Manitobains ont reçu au moins une dose de vaccin, selon le communiqué.

La province rappelle que cinq supercliniques sont ouvertes, à Winnipeg, Selkirk, Brandon, Morden et Thompson et que deux autres, à Steinbach et au complexe de soccer Leila de Winnipeg, doivent ouvrir en mai.

Le Manitoba a annoncé, mercredi, des aménagements à sa campagne de vaccination pour maximiser le nombre de doses qui peuvent être données aux supercliniques et pour vacciner les Manitobains plus rapidement là où la transmission du coronavirus se fait davantage sentir.

La province veut aussi que les cabinets de médecins et les pharmacies soient en mesure d’accélérer le rythme de la vaccination.

La responsable de la campagne, la Dre Joss Reimer, rappelle qu’il est critique que les Manitobains soient vaccinés pour freiner la transmission, en particulier, des formes plus virulentes du coronavirus.

Jeudi matin, la province a annoncé un premier cas du variant P1, identifié pour la première fois au Brésil. La province rapporte 288 cas actifs liés aux variants et en a identifié 647 depuis que le premier cas de variant britannique a été détecté en février.

Aide au transport pour vacciner les aînés

Par ailleurs, le Manitoba s'associe avec Centraide pour aider les aînés et les personnes à mobilité réduite à se rendre à leur rendez-vous de vaccination.

Les gens n'ont qu’à composer un seul numéro de téléphone, le 211, pour connaître les services de transport qui sont disponibles dans leur région.

Centraide travaille en partenariat avec le réseau de transport pour aînés Transportation Options Network for Seniors. Le service est disponible à compter de jeudi.