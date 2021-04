La santé publique ontarienne adopte un ton grave qui laisse présager l’imposition de nouvelles restrictions sans toutefois en divulguer la nature. « Les choses ne s’amélioreront pas; si on continue à faire la même chose, en fait, elles vont s'aggraver », a lancé jeudi la médecin hygiéniste en chef adjointe, en se contentant de dire qu’un certain nombre d’options étaient considérées.

L’Ontario a recensé 4736 nouvelles infections jeudi, un sommet depuis le début de la pandémie. La moyenne hebdomadaire est de 4208 cas par jour, un bon de 36 % par rapport à la semaine précédente.

Le graphique présente l'évolution quotidienne des nouveaux cas en Ontario. Une première courbe ascendante a diminué durant l'été. Une hausse progressive des cas s'observe depuis septembre et le nombre de nouveaux cas du jour est indiqué : 4736.

Les variants inquiétants représentent près de 70 % des infections. Dans la quasi-totalité des cas, il s’agit du B.1.1.7, détecté au départ au Royaume-Uni.

Ces chiffres sont alarmants et tout le monde devrait s’en inquiéter. Une citation de :Dre Barbara Yaffe, médecin hygiéniste en chef adjointe de l’Ontario

Des responsables du milieu de la santé réclament de nouvelles restrictions.

La médecin estime que la vaccination ne suffira pas à maîtriser la situation ce mois-ci. Le nombre de cas va demeurer élevé. Nous aurons besoin de plus de vaccins et de plus de temps pour les cas et les décès diminuent, comme nous le voulons , reconnaît-elle.

Il faut, explique-t-elle, de deux à trois semaines avant de pouvoir constater l’effet de nouvelles restrictions. L’incubation peut durer 14 jours, les gens iront ensuite subir un test de dépistage et, s’il est positif, le cas sera ensuite compilé dans les données du jour.

Le printemps dernier, un ordre de rester à la maison était en vigueur et les rues étaient pas mal désertes… elles ne le sont pas présentement. Nous devons revenir à cela; nous devons considérer les choses comme nous le faisions à l’époque. Une citation de :Dre Barbara Yaffe, médecin hygiéniste en chef adjointe de l’Ontario

À défaut de pouvoir dire ce qui attend les Ontariens, la Dre Yaffe prie la population de respecter les mesures en place. Qu’un endroit soit ouvert ou non est une chose , dit la Dre Yaffe. La vraie question c’est : devez-vous vraiment y aller? Si ce n’est pas essentiel, restez à la maison.

L'Ontario doit rendre publiques demain de nouvelles projections sur la propagation du coronavirus. Par le passé, quand la situation s'aggravait, ces nouvelles données ont souvent été suivies de l'annonce de nouvelles restrictions.