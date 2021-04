La MMF se dote d'un responsable de la langue française

André Carrier, qui est aussi vice-président de la MMFFédération métisse du Manitoba pour la région de Winnipeg, est dorénavant chargé de la langue française pour l’organisme de représentation politique des Métis. Il est le deuxième à occuper ce poste après Jean Desrosiers, décédé en 2019.

La francophonie a toujours fait partie de ma vie , rappelle celui qui a participé à la création, en 2003, du Conseil Elzéar Goulet.

Avec cette nomination, la MMFFédération métisse du Manitoba poursuit sa volonté de s’affirmer comme le gouvernement des Métis, après la reconnaissance accordée par la Cour suprême en 2013.

Augmenter les services en français

Par conséquent, la MMFFédération métisse du Manitoba tente d’agir comme un véritable gouvernement. On veut continuer la vision de Louis Riel et être un gouvernement métis bilingue , souligne André Carrier.

La rédaction de documents bilingues, dont une Constitution, et la création de services en français sont donc nécessaires.

C'est un but très important pour nous autres d’avoir les services dans les deux langues. Il faut qu’on rejoigne nos citoyens francophones au Manitoba , ajoute M. Carrier.

Ma tâche, c’est de regarder où on peut travailler avec les citoyens francophones pour faire en sorte que nos services soient disponibles dans les deux langues. Une citation de :André Carrier, responsable de la langue française au sein de la MMF

Du travail en perspective

À l’heure actuelle, André Carrier est le point de contact pour une grande partie des appels et courriels en français. La prochaine étape, selon lui, est de faire en sorte d’avoir une organisation plus officielle.

Il faut qu’on élargisse ce service à tous les niveaux et à tous les départements , insiste-t-il.

Cela passe, entre autres, par du recrutement de personnel bilingue. Si les gens appellent la MMFFédération métisse du Manitoba , il faut faire certain qu’il y a des postes pour offrir un service dans les deux langues. Il faut avoir plus d’employés et de services à travers la province.

Mon but, c'est de faire en sorte que les documents soient traduits en français et de pouvoir offrir des services en français corrects. Une citation de :André Carrier, responsable de la langue française au sein de la MMF

Collaborer avec la communauté francophone

André Carrier assure aussi vouloir collaborer avec la communauté francophone dans son ensemble. Ainsi, le Conseil Elzéar Goulet reste en place, par exemple, comme membre de la MMFFédération métisse du Manitoba .

Je vais approcher la Société de la francophonie manitobaine pour qu’ils soient au courant que le gouvernement métis du Manitoba offre ses services dans les deux langues , ajoute-t-il.

Il envisage la possibilité de se rapprocher de la Division scolaire franco-manitobaine, qui accueille de nombreux élèves métis francophones. Quant à l’Union nationale métisse Saint-Joseph du Manitoba (UNMSJM), dont est membre André Carrier mais avec laquelle la MMFFédération métisse du Manitoba entretient des relations tendues, il assure qu’ils continueront à collaborer selon leurs rôles.

Paulette Duguay est la présidente de l'Union nationale métisse Saint-Joseph du Manitoba. Photo : Radio-Canada / Sylviane Lanthier

La présidente de l’UNMSJM, Paulette Duguay, voit d'un bon oeil la nomination d’André Carrier comme responsable de la langue française. À chaque occasion que les francophones sont reconnus et invités à la table avec le devoir de représenter le peuple d’expression française, c’est toujours une bonne chose. On espère que cela va porter fruit.

La Société de la francophonie manitobaine accueille favorablement ce nouveau poste à la MMFFédération des Métis du Manitoba . Elle ajoute, par courriel, avoir l’intention de travailler avec M. Carrier sur des dossiers d’intérêts communs qui peuvent bénéficier [aux] citoyennes et citoyens métis de notre province .

Bernard Lesage est le président de la Commission scolaire franco-manitobaine. Photo : Radio-Canada

Le président de la Commission scolaire franco-manitobaine, Bernard Lesage, estime que le poste d’André Carrier est une très bonne idée . Je crois qu’il y a des possibilités de faire de beaux projets ensemble, probablement au niveau de la programmation, notamment en histoire , poursuit-il.