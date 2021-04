COVID-19 : 293 cas et 2 morts en Saskatchewan

L’une des personnes décédées appartient au groupe de 70 ans et plus et habitait à Regina, tandis que la deuxième victime s'inscrit dans le groupe des octogénaires et résidait dans le sud-est de la province.

Sur les nouveaux cas enregistrés, 74 ont été détectés à Saskatoon et 87 à Regina.

Selon les autorités sanitaires, 34 325 personnes se sont remises de la maladie et le nombre de cas actifs est maintenant de 2599.

Le gouvernement fait également état de 188 hospitalisations à travers la province, dont 41 personnes aux soins intensifs.

Les autorités indiquent également qu’elles ont effectué 3573 tests de dépistage le 14 avril, ce qui porte à 717 486 le nombre total de tests effectués dans la province.

Vaccination

La province a administré 7956 doses de vaccin contre la COVID-19 supplémentaires pour un total de 315 405 doses.

Le plus grand nombre de doses a été administré dans la ville de Regina avec 2777 et à Saskatoon avec 1888. Actuellement, 56 % des Saskatchewanais âgés de plus de 50 ans ont déjà reçu leur première dose de vaccin.