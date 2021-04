Les terrasses se préparent sur la rue des Forges à Trois-Rivières

La directrice générale de Trois-Rivières Centre, Gena Déziel, explique que certains changements seront apportés cette année. Notamment, les clôtures de contrôle de foule ne reviendront pas, ce qui permettra d’agrandir les terrasses des restaurants.

Les flèches au sol aussi disparaîtront. Le but est d'embellir la rue et de se fier au bon jugement des gens pour respecter les mesures de distanciation. Il va y avoir des fresques qui vont être aménagées sur le sol. Ce sera des choses plus artistiques , explique Gena Déziel.

L’accès sera également facilité pour les personnes à mobilité réduite. Des rampes seront offertes aux restaurateurs à raison d’une rampe par paire de restaurants.

La terrasse St-Lau devrait également être de retour, mais la situation sanitaire incertaine ne permet pas à Trois-Rivières Centre de confirmer les dates.

Une zone rouge qui menace les restaurateurs

Les terrasses ouvrent pour le moment deux mois plus tôt que l’année dernière ce qui réjouit les restaurateurs. Si la région demeure en zone orange, elles devraient permettre aux restaurateurs de retrouver une rentabilité après des mois de fermeture.

On est encore en mode de recherche de solutions si ça ferme, on veut être proactifs. On est confiants de pouvoir rester ouverts, mais c’est sûr que ça pend toujours au-dessus de nos têtes. On se croise les doigts confie Cédric Bournival, copropriétaire de La Brasserie. Il ajoute surveiller la situation d’heure en heure.

De son côté, le propriétaire de la Maison de débauche s’inquiète surtout de perdre ses employés à force de fermer et d'ouvrir la salle à manger. On espère de ne pas les écoeurer complètement et de les perdre pour de bon , affirme Dany Bruneau.

Les règles en terrasses seront les mêmes qu'en salle à manger. C'est-à-dire le contrôle de la zone de résidence des clients et le registre y sont obligatoires. La réservation sera aussi obligatoire avant d'aller en terrasse.

L'Association restauration Québec rappelle également qu'il est toujours interdit d'ouvrir des terrasses en zone rouge.

Avec les informations de Claudia Cantin