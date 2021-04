COVID-19 à Iqaluit : les autorités sanitaires soupçonnent une transmission communautaire

En point de presse, jeudi, le médecin hygiéniste en chef du Nunavut, Michael Patterson, a indiqué que la personne atteinte, dont le sexe est tenu confidentiel, est un travailleur essentiel qui est entré au territoire il y a environ 16 jours. Ses premiers symptômes sont apparus il y a approximativement deux jours.

Compte tenu de ce délai [entre le retour au territoire et l'apparition des symptômes], il est possible que cette personne ait contracté la COVID-19 à Iqaluit , a-t-il affirmé.

Une équipe médicale trace ses contacts pour établir la liste des personnes exposées au virus. En date de mercredi soir, elle a identifié plus d’une dizaine de personnes à Iqaluit ayant été en contact avec la personne infectée.

Jeudi matin, la compagnie aérienne Canadian North a confirmé dans un communiqué de presse que le cas positif était un ou une employé. Le Dr Patterson n’a pas été en mesure de confirmer si cette personne avait respecté les règles d’isolement auxquelles doivent se plier les travailleurs essentiels.

Pendant les 14 jours suivant leur arrivée au Nunavut, ces derniers sont notamment tenus de porter un masque en tout temps, de se rendre uniquement sur leur lieu de travail et d’effectuer un suivi sur leur état de santé auprès de leur employeur.

La personne atteinte travaille pour la compagnie Canadian North et n'a pas eu à s'isoler dans un centre de quarantaines du sud du pays puisqu'il s'agit d'un travailleur critique. Photo : Radio-Canada / Marc Godbout

Variant à confirmer, mais faux positif très peu probable

Les autorités sanitaires attendent de recevoir les résultats d’analyse d’un laboratoire du sud du Canada d’ici la prochaine semaine pour déterminer si la personne infectée est atteinte d’un variant de la COVID-19.

Questionné en point de presse quant à la probabilité que le cas soit un faux positif, comme ce fût déjà le cas dans le passé, le médecin hygiéniste a confirmé que ce scénario était très peu probable , notamment parce que la personne a des symptômes similaires à ceux de la COVID-19.

Avant même que le laboratoire [d’analyse] communique avec moi, les écouvillons avaient été analysés à deux reprises, a-t-il ajouté. Ils ont depuis été analysés sur deux instruments [de dépistage] et ils sont toujours positifs.

Une technicienne de laboratoire effectue une analyse à l'aide d'un appareil BioFire. Photo : CBC / Travis Burke

Une situation différente

Le médecin hygiéniste a admis que les possibilités de transmission sont plus grandes à Iqaluit que dans des communautés comme Arviat et Whale Cove, touchées au courant de l’automne. Il a toutefois assuré que la situation serait différente cette fois-ci en raison des plus grandes ressources médicales disponibles dans la capitale territoriale.

Depuis ce jeudi matin, les restrictions sanitaires ont été resserrées à Iqaluit. Entre autres, l’apprentissage scolaire se fait désormais à distance, les rassemblements extérieurs sont limités à cinq personnes et le port du masque est obligatoire.

Nous traversons cette pandémie depuis environ un an, alors le personnel des écoles a eu suffisamment de temps pour se préparer à ce type d’incident , a soutenu le premier ministre Joe Savikataaq.

Les audiences publiques de la Commission du Nunavut chargée de l’examen des répercussions (CNER) concernant le projet d’expansion de la mine Mary River ont été suspendues jusqu’à nouvel ordre. Jointe par courriel, la CNERCommission du Nunavut chargée de l’examen des répercussions a fait savoir que les participants venus de l’extérieur d’Iqaluit et logeant dans un hôtel ont été priés de s’isoler dans leur chambre.