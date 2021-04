Centres de vaccination : le CIUSSS de l'Estrie - CHUS lance un appel aux gestionnaires

En raison de la grande quantité de vaccins attendue dans les prochaines semaines, le rythme de vaccination sera beaucoup plus rapide et les heures prolongées, ce qui nécessitera une gestion additionnelle.

[On cherche] des gestionnaires qui n'ont pas nécessairement une expertise dans le réseau de la santé, mais qui ont déjà géré des ressources humaines ou structuré des processus, donc qui ont une expertise peut-être en logistique , explique la directrice des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques, Mme Josée Paquette.

Le CIUSSS est également à la recherche d'infirmières qui pourraient aider à coordonner la pratique clinique et la formation des dizaines de personnes qui vont vacciner la population.

Des infirmières, peut-être celles qui sont retraitées, qu'on ne connaît pas, qui ne sont pas retraitées de notre organisation, qui ont joint notre belle région de l'Estrie , souligne Josée Paquette.

Cet appel est un cri du coeur , admet Josée Paquette, pour apporter un coup de main supplémentaire à l'organisation.

Elle rappelle que les centres roulent déjà à plein régime, sept jours sur sept, et que le CIUSSS est déjà très préoccupé par l'état de santé des troupes . Elle craint d'ailleurs qu'une vague d'épuisement professionnel n'oblige le délestage de certaines activités en milieu hospitalier.

On a des gens extrêmement engagés, et en même temps très fatigués. Cela fait un an que nous sommes tous à pied d'oeuvre pour faire face aux différents enjeux. L'impact serait possiblement néfaste pour la santé des gens. Une citation de :Josée Paquette, directrice des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques au CIUSSS de l'Estrie - CHUS

Appel aux retraités

L'ancien gestionnaire des forces policières, Michel Carpentier, est venu appuyer le message du CIUSSS en s'adressant particulièrement aux retraités. Lui-même impliqué au sein du recrutement, il souligne que ces derniers seraient les candidats parfaits en raison de l'horaire souple offert par le CIUSSS.

Pour toutes sortes de raisons, je côtoie, j'ai côtoyé du personnel médical, des gestionnaires, et un moment donné, tout le monde est dédié à 100 mille à l'heure, souligne-t-il. Mais quand on regarde ces gens, il commence à y avoir des cernes. Au rythme où on va là, je ne suis pas sûr qu'on va être capable de toffer un petit bout de temps.

Plusieurs organismes, comme le Réseau FADOQ ou les Chevaliers de Colomb, ont des gestionnaires à leur tête et comme membres, soutient-il, qui pourraient donner un coup de main au réseau.