La mort d'un commis de dépanneur, un premier roman réussi

Le héros de cette histoire est un homme en fuite. Submergé par ses dettes, il décide de fuir ses créanciers en déménageant à 150 km de chez lui, où il accepte un emploi de commis au dépanneur Song.

Juché derrière le comptoir, il observe avec cynisme et humour noir la faune qui fréquente le magasin.

L'auteur, qui est également documentariste (Poussière sur la ville et Le pays des naufrages), s'est entretenu avec des propriétaires et des employés de dépanneurs afin de mieux connaître le milieu qu'il allait décrire dans son roman.

On m'a dit souvent que, quand t'es commis dans un dépanneur, t'en entends souvent des histoires , raconte Jean-François Aubé. Les clients se confient beaucoup à leur commis. Ce sont souvent des histoires tristes.

Ces histoires, ce sont celles de Michèle, Claude, Maurice, des clients dont la vie finira par émouvoir le narrateur.

Je voulais parler de cette classe sociale dont on ne parle pas assez , explique l'écrivain. Des gens qui n'ont pas de grande histoire, mais qui vivent avec des tragédies cachées, qui sont souvent pauvres, victimes de dépendances.

Très bien construit, le roman aborde avec fluidité les thèmes du désir, de la dépendance et du consumérisme. Habilement entrelacés, ils forment la trame de fond du texte. Le dépanneur devient ainsi une allégorie de notre société.

Entre le désir sain et le désir incontrôlable se crée un espace pour la dépendance qu'exploite avec talent Jean-François Aubé. Presque tous les personnages du récit vivent une certaine forme de dépendance.

Les clients souffrent beaucoup des dépendances traditionnelles, la loto, l'alcool, les cigarettes , remarque l'auteur. En même temps, on s'aperçoit que le narrateur est aussi pris avec une forme de dépendance.

Une dépendance, c'est quoi? C'est quand on a toujours envie de quelque chose. On a l'impression que pendant que l'on comble ce désir on est heureux, mais ça ne dure jamais. C'est le mythe des Danaïdes qui remplissent un tonneau qui se vide au fur et à mesure.

Une citation de :Jean-François Aubé, au sujet de la dépendance de ses personnages