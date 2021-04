Des démocrates veulent ajouter des juges à la Cour suprême américaine

Le groupe de quatre élus, dont fait partie le président du Comité judiciaire de la Chambre des représentants, Jerry Nadler, a présenté un projet de loi visant à faire passer de 9 à 13 le nombre de juges siégeant au plus haut tribunal du pays, désormais à majorité conservatrice.

Depuis l'an dernier, le tribunal, arbitre ultime appelé à trancher sur des enjeux de société comme l'avortement et le mariage gai ou la constitutionnalité de décisions politiques, compte six juges nommés par des présidents républicains et la moitié par des démocrates. noyautons

Nous ne noyautons pas la Cour suprême, nous l'équilibrons , a déclaré M. Nadler en conférence de presse, pour réfuter l'argument opposé à cette démarche par les républicains.

Ces derniers disent y voir un stratagème inventé par leurs adversaires uniquement pour faire passer leurs politiques.

Aux yeux de M. Nadler, le projet de loi, intitulé Loi de 2021 sur le système judiciaire, rétablirait au contraire l'équilibre au sein de la plus haute cour de la nation après quatre années pendant lesquelles les républicains ont défié les normes et conduit à sa composition actuelle .

Une opinion à laquelle a fait écho le sénateur Edward Markey, l'un des parrains du projet de loi.

Nous sommes ici aujourd'hui parce que la Cour suprême des États-Unis est brisée, elle est déséquilibrée et elle doit être réparée. Une citation de :Edward Markey, sénateur du Massachusetts

Trop d'Américains considèrent la plus haute juridiction du pays comme une institution partisane et politique et non comme la branche judiciaire impartiale du gouvernement , a-t-il soutenu.

Des sièges « volés »

Le nombre de juges à la Cour suprême a été fixé à neuf en 1869. Photo : Reuters / WILL DUNHAM

Le nombre de juges à la Cour suprême, établi en 1789, n'est pas inscrit dans la Constitution. Il a même fluctué à quelques reprises au fil des ans, culminant à 10 juges en 1863 avant d'être éventuellement fixé à 9, six ans plus tard.

Le débat sur la composition du plus haut tribunal du pays est revenu en force ces dernières années. Les démocrates estiment que les républicains se sont emparés de sièges qui auraient dû revenir à des juges nommés par des présidents démocrates.

Les républicains ont volé la majorité de la Cour, et la confirmation de la juge Amy Coney Barrett complète leur série de crimes , a insisté le sénateur Markey.

Les républicains du Sénat ont politisé la Cour suprême, sapé sa légitimité et menacé les droits de millions d'Américains, en particulier les personnes de couleur, les femmes et nos communautés d'immigrants.

En 2016, le leader de la majorité républicaine au Sénat de l'époque, Mitch McConnell, avait refusé de tenir des audiences sur l'éventuelle confirmation du juge Merrick Garland. À neuf mois de l'élection présidentielle, il avait avancé que la nomination survenait trop près du scrutin et devrait être laissée au prochain président.

La manœuvre avait permis à Donald Trump, une fois élu, de nommer Neil Gorsuch.

L'argument brandi en 2016 par les républicains ne les avait cependant pas empêchés d'avaliser en hâte la nomination de la juge Amy Coney Barrett à la fin d'octobre 2020, à une semaine de l'élection présidentielle, après la mort de la juge progressiste Ruth Bader Ginsburg.

À lui seul, l'ex-président Donald Trump a ainsi nommé trois juges conservateurs à la Cour suprême, modifiant ainsi de façon significative, possiblement pour des décennies, l'équilibre du tribunal, où les magistrats sont nommés à vie.

Un projet peu viable

La proposition du groupe démocrate s'annonce déjà mort-née au Sénat, où 60 voix sont nécessaires pour mettre fin aux débats sur un projet et le soumettre au vote. Bien que les démocrates aient le contrôle du Sénat, ils ne disposent que de la moitié des 100 sièges, la vice-présidente Kamala Harris exerçant le vote prépondérant en cas d'égalité.

Même l'homologue de M. Nadler au Sénat, Dick Durbin, lui aussi démocrate, a indiqué qu'il n'était pas encore prêt à signer le projet de loi.

Et à la Chambre, où les démocrates jouissent d'une faible majorité, l'idée a peu de chances de faire son chemin. Sa présidente, la puissante démocrate Nancy Pelosi, a déjà fermé la porte à la proposition.

Avant même que ses collègues ne présentent leur projet de loi, elle a déjà indiqué qu'elle n'avait aucune intention de le soumettre au vote, disant préférer l'approche retenue par le président Joe Biden.

La semaine dernière, il a institué une commission composée d'une trentaine d'experts prodémocrates et prorépublicains qui doivent se pencher sur divers aspects relatifs à la Cour suprême, comme le nombre de juges, la durée de leur mandat, la façon dont ils sélectionnent les causes ainsi que les règles et pratiques du tribunal.

Selon le New York Times, la commission ne devrait pas formuler de recommandations précises sur les mesures à prendre, mais plutôt recueillir des informations sur les conséquences des changements susceptibles d'être apportés. Le rapport est attendu dans six mois.

Le président Biden a souvent lui-même rejeté l'idée d'ajouter des sièges à la Cour suprême, même depuis son élection.