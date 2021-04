Nouveau bassin aquatique au parc Jack-Eyamie en 2022

Les résidents du secteur Masson-Angers pourront avoir accès à un nouveau bassin aquatique multifonctionnel extérieur au parc Jack-Eyamie, en 2022. Le projet sera réalisé notamment grâce à une aide financière des gouvernements provincial et fédéral.

Le projet de 2,6 millions de dollars obtiendra un financement de la province et du fédéral de 1,7 million de dollars au total, soit 866 585 $ de la part de chaque palier de gouvernement, comme annoncé jeudi par le député d'Argenteuil-La Petite-Nation, Stéphane Lauzon, et la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Isabelle Charest. Le reste du montant sera la responsabilité de la Ville de Gatineau.

La nouvelle construction prévoit un bassin récréatif d'une profondeur de 1,2 mètre avec une entrée de style plage, un bassin de nage d'une profondeur de 1,2 mètre et d'une longueur de 20 mètres, un bain à jets, une terrasse aménagée et ombragée, et de l'éclairage permettant l'utilisation en soirée , peut-on lire dans le communiqué de presse.

La piscine extérieure du parc Jack-Eyamie est fermée depuis l’été 2018. La mise en chantier est prévue pour cet été, dans le but d’accueillir les premiers nageurs en 2022.

Un pas important est franchi aujourd’hui dans la concrétisation du bassin extérieur , a indiqué le conseiller municipal Martin Lajeunesse, en conférence de presse virtuelle. Pendant les travaux de consultation du printemps 2019, les citoyens ont clairement indiqué l’importance d’avoir accès à de telles infrastructures aquatiques.

Le président de la Commission des loisirs, des sports et du développement communautaire de la Ville de Gatineau précise aussi que les plans en place, avec l'entrée de style plage, vont permettre aux installations d'être plus accessibles à ceux qui les fréquentent.

Le projet de bassin aquatique au parc Jack-Eyamie fait partie d’un investissement total de 3,5 millions de dollars des gouvernements provincial et fédéral pour la réalisation de sept projets en Outaouais.

Liste des projets financés : Rénovation et agrandissement de l’infrastructure destinée aux enfants à Campbell’s Bay : 83,2 k$

Éclairage et aménagement des terrains du parc Robert-Latour à Chénéville : 143 k$

Construction d’un toit au centre multiculturel de Déléage : 968 k$

Construction d’un bassin multifonctionnel au parc Jack-Eyamie : 1,7 M$

Aménagement d’un parc multigénérationnel et multifonctionnel à Grand-Remous : 69 k$

Aménagement d’une surface multisport à La Pêche : 267 k$

Amélioration du réseau de sentiers Cycloparc PPJ dans la MRC Municipalité régionale de comté de Pontiac : 292 k$

Loisir sport Outaouais se réjouit de l'enveloppe totale investie dans les infrastructures récréatives et sportives de la région.