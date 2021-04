Entrée libre : de la musique et des expositions pour chasser l'ennui

Exposition virtuelle Pour réussir un poulet : Cases sonores!

Couverture de la bande dessinée Pour réussir un poulet, par Paul Bordeleau. Photo : Éditions la Pastèque

La pièce de théâtre de Fabien Cloutier a connu une deuxième vie grâce à l’illustrateur de Québec Paul Bordeleau.

Cette pièce percutante et explosive raconte l'histoire de deux amis qui, à force de faire de mauvais choix, se retrouvent acculés au pied du mur.

Le théâtre Périscope, en collaboration avec le Festival Québec BD, et en partenariat avec les Éditions de La Pastèque, la Scène nationale du son et la Librairie Vaugeois, nous propose une version virtuelle de l'exposition de la BD qui aura dû avoir lieu dans le foyer du théâtre de la rue Crémazie.

L'exposition nous propose une série de planches tirées de l'album de Paul Bordeleau tout en écoutant les comédien(ne)s Gabrielle Côté, Guillaume Cyr, Marie Michaud et Hubert Proulx jouer des extraits de la pièce.

Une immersion unique dans l’univers de la pièce et de la bande dessinée

Pour réussir un poulet : Cases sonores! (Nouvelle fenêtre)

Exposition virtuelle gratuite jusqu'au 30 avril

Patricia Tadros

L'expo Effets spéciaux du Musée de la civilisation sur le web

L'exposition «Effets spéciaux» est maintenant présentée en ligne. Photo : courtoisie Musée de la civilisation

Le Musée de la civilisation devance le début de la présentation sur le web de son exposition consacrée aux effets spéciaux dans le monde du cinéma. Le musée propose une expérience virtuelle innovante pour plonger le visiteur au cœur de cet univers fascinant. On y apprend une foule d'informations sur le monde des effets spéciaux, de Georges Méliès à Denis Villeneuve, le tout dans un contexte très ludique.

Cette exposition familiale et divertissante a été conçue en France, avant d'être adaptée par le musée. Elle met en vedette plusieurs artistes et artisans d'ici, qui contribuent à l'essor du cinéma à travers le monde.

On voulait mettre de l'avant les talents québécois. On voulait faire découvrir aux Québécois que, même si c'est un film américain ou français qu'ils voient, il y a souvent une bonne part de créativité québécoise et canadienne dans ces films-là , souligne son directeur général, Stéphan La Roche.

Cette expérience numérique est offerte au coût de 10 $, dont 2 $ sont remis à la Fondation du musée. À noter que l'accès numérique pour cette exposition est d'une durée de 10 jours, une fois les frais payés. L'exposition Effets spéciaux sur le web sera proposée jusqu'en avril 2022.

Valérie Cloutier

Le ciel est au plancher de Louis-Jean Cormier

Photo : Getty Images / Photo by Xavier Leoty

Le ciel est au plancher est un album thérapeutique, avoue d'emblée Louis-Jean Cormier. Inspiré par le décès de son père, survenu en janvier 2020, l'artiste propose une traversée du deuil en 12 chansons.

À travers celles-ci, il réfléchit à sa relation avec le défunt (L'ironie du sort (Nouvelle fenêtre) , L'au-delà), revisite son passé (Tout croche) et fait peut-être le deuil d'une certaine idée de la jeunesse (Bipolaire).

Pour enregistrer cet album, l'auteur-compositeur-interprète s'est entouré de vieux acolytes François Lafontaine, Marie-Pierre Arthur, Robbie Kuster et Erika Angell. Les arrangements sont simples et élégants, teintés de jazz par moment. Les harmonies sont également magnifiques, presque aériennes.

L'album sera disponible sur la plupart des plateformes numériques à partir du 6 avril.

Anne-Josée Cameron

La formation swing Tea for 20’s

Le groupe swing Tea for 20'S en spectacle Photo : François O.Valenti

Amateurs de musique swing, poussez les meubles du salon et faites de la place pour danser — avec votre bulle familiale — au son de Tea for 20’s! La troupe de Lily Thibodeau montera sur les planches de La Chapelle spectacles pour un concert virtuel ce soir, à 19 h. La chanteuse et fondatrice de la formation sera accompagnée sur scène de cinq musiciens ainsi que d’une danseuse swing.

Le spectacle sera l’occasion de jouer les morceaux du plus récent album The Dispsy Doodle sorti l'été dernier, mais aussi de présenter des pièces qui n'ont, jusqu'à maintenant, seulement été jouées que sur Facebook.

Depuis 2008, Tea for 20’s se réapproprie des classiques des années 1920 et prend part à des événements swing tant à Québec qu’à Montréal.

Le spectacle est présenté dans le cadre de la Série inattendue de La Chapelle spectacles.

Tanya Beaumont

McCartney III imaginé

McCartney III Imagined est disponible à compter du 16 avril chez Capitol Records. Photo : Capitol Records

Sir Paul n’a pas chômé depuis le début de la pandémie. En plus d’amorcer la rédaction de sa biographie The Lyrics, qui devrait paraître l’automne prochain, il a lancé son 18e album McCartney III, enregistré à Sussex en Angleterre, alors que le pays était en confinement. Comme il l’avait fait sur McCartney en 1970 et sur McCartney II en 1980, l’ex-Beatles a joué tous les instruments sur les 11 nouvelles chansons du disque paru en décembre dernier.

Quatre mois plus tard, les fans du charismatique septuagénaire ont l’opportunité de découvrir des versions remaniées de ces pièces grâce à McCartney III Imagined. Décidément, McCartney sait bien s’entourer, puisqu’il s'est allié quelques-uns des artistes les plus en vue de la scène musicale actuelle pour ces réinterprétations.

Ainsi, Beck, Khruangbin, St. Vincent, Phoebe Bridgers, Damon Albarn de Blur et Josh Homme des Queens of the Stone Age, pour ne nommer que ceux-là, ont accepté l’invitation. Après tout, qui pourrait refuser quoi que ce soit à une légende?

McCartney III Imagined, disponible dès maintenant en version numérique et en diffusion en continu.

Jean-François Blanchet