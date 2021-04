Les Saguenéens à la maison pour la première ronde des séries

C'est ce que vient de confirmer la LHJMQLigue de hockey junior majeur du Québec en dévoilant en grande partie l'horaire des six confrontations du premier tour entre les équipes québécoises.

Toutes les parties de ces séries de format trois de cinq seront disputées dans quatre villes hôtesses distinctes, soit Chicoutimi, Drummondville, Shawinigan ainsi que Val-d'Or. Comme en saison régulière, il s'agira d'événements en environnement protégé.

Tout d'abord, les Saguenéens accueilleront le Phoenix à partir du 23 avril. Il s'agira de la seule série présentée à cet endroit. Le quotidien La Tribune rapportait jeudi matin que les dirigeants du Phoenix avaient demandé à la ligue de ne pas jouer la série au complet sur la glace plus grande à Chicoutimi, car ceci avantagerait trop les Saguenéens plus habitués à cette surface.

Les Saguenéens ont pris le deuxième rang au classement parmi les équipes québécoises, tandis que le Phoenix a terminé au 11e échelon sur 12. Initialement, Chicoutimi devait bénéficier d'un laissez-passer en première ronde. Une nouvelle mouture de la formule a cependant été élaborée pour tenir compte du report des séries causé par des cas de COVID-19 confirmés chez deux équipes.

Du côté de Val-d'Or et Shawinigan, il y aura deux séries qui se joueront simultanément. Au premier endroit, les Foreurs affronteront le Drakkar de Baie-Comeau à partir du 24 avril. L'autre équipe de l'Abitibi, les Huskies de Rouyn-Noranda, joueront contre les Tigres de Victoriaville, dès le 23 avril. À Shawinigan, les Cataractes seront les hôtes de l'Océanic de Rimouski dès le 23 avril. L'Armada de Blainville-Boisbriand et les Olympiques de Gatineau les rejoindront à une date non encore déterminée, en raison des cas de COVID-19 chez les joueurs du club de l'Outaouais.

Finalement, les Voltigeurs de Drummondville joueront à domicile face aux Remparts de Québec, également à une date qui demeure à être dévoilée, car des cas avaient aussi été confirmé chez les Remparts.

Même si toutes les séries se joueront au même endroit, les règles pour les équipes à domicile et à l'étranger s'appliqueront selon la formule 2-2-1. Par exemple, les Saguenéens auront le dernier changement lors des parties 1,2 et 5.

Pendant ce temps, la saison régulière se poursuit dans les Maritimes.

Rappelons que le championnat canadien, la Coupe Memorial, a été annulé plus tôt cette semaine.