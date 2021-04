Ottawa investit dans le logement abordable pour des Premières Nations de la province

Le financement est réalisé à travers l’Initiative pour la création rapide de logements (ICRL), destinée à soutenir les personnes les plus vulnérables pour éviter qu'elles se retrouvent en situation d’itinérance.

La mise en place de logements pour les Autochtones doit devenir une priorité pour Ottawa, expliquent le ministre fédéral de la Famille, Ahmed Hussen, et le secrétaire parlementaire du ministre de la Famille, Adam Vaughan, dans un communiqué mercredi.

La création d’un nouveau parc de logements abordables et sécuritaires pour les peuples autochtones n’est qu’une façon de travailler en partenariat avec les Premières Nations pour améliorer les conditions de logement et répondre aux besoins impérieux en matière de logement , dit M. Vaughan à travers le communiqué.

Les 84 logements seront construits dans les 9 communautés autochtones suivantes :

Première Nation Beardy's et Okemasis

Première Nation de Big River

Première Nation de Kahkewistahaw

Nation Kinistin Saulteaux,

Bande indienne de Lac La Ronge

Première Nation de Muskoday

Première Nation de Saulteaux

Première Nation de Waterhen Lake

Première Nation de Witchekan Lake

Pour le chef de la Première Nation de Saulteaux, Kenny Mocassin, cette initiative devrait permettre de renforcer les liens entre les membres de la communauté.

Ces nouvelles demeures aideront à réduire la problématique de surpeuplement dans les logements et permettront de ramener certains membres dans la communauté.