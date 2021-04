COVID-19 : trois autres victimes en Outaouais, record de cas égalé à Ottawa

En Outaouais, la santé publique déplore trois décès et 167 nouveaux cas de COVID-19, jeudi. Plusieurs cas soupçonnés de variants se confirment également. À Ottawa, le record quotidien de cas a été égalé avec 370 nouvelles infections en 24 heures.

Au cours des 48 dernières heures, cinq personnes ont succombé à la COVID-19 en Outaouais, dont trois victimes sont à déplorer depuis mercredi.

Le sombre bilan de décès attribuables au coronavirus se chiffre, jeudi, à 183 morts dans la région.

Les autorités de la santé en Outaouais rapportent également 167 nouveaux cas du virus dans leur bilan quotidien, jeudi.

Au total, 9823 personnes ont contracté la COVID-19 en Outaouais depuis le début de la pandémie.

La situation reste critique à l’Unité COVID-19 de l’Hôpital de Hull où 53 patients luttent contre les symptômes du virus. Quatre personnes sont également soignées aux soins intensifs.

Les variants se confirment

La présence de variants en Outaouais se confirment également. La santé publique a à l'œil au-delà de mille cas soupçonnés de variants, dont la plupart ne sont pas confirmés.

Selon l’Institut national de santé publique du Québec ( INSPQInstitut national de santé publique du Québec ), l’Outaouais compte tout de même 181 cas de variants confirmés, jeudi, majoritairement de la souche du Royaume-Uni. Mercredi encore, l’ INSPQInstitut national de santé publique du Québec en avait confirmé 45.

Les analyses se poursuivent pour 1668 cas de COVID-19 qui sont soupçonnés être une mutation du virus.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux ( CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux ) de l’Outaouais surveille une centaine d’éclosions en activité et 1155 cas actifs sur le territoire.

Record égalé à Ottawa

À Ottawa, la situation ne va pas non plus en s’améliorant. Avec 370 nouveaux cas, jeudi, la capitale fédérale égale son record du 11 avril dernier.

Jusqu’à maintenant, 20 966 personnes ont contracté le virus à Ottawa.

Le bilan des décès est stable, jeudi, dans la région, avec 479 personnes ayant succombé au virus depuis mars 2020.

Selon Santé publique Ottawa (SPO), la capitale fédérale compte 2401 variants préoccupants et mutations sur son territoire, dont neuf ont causé la mort.

Jeudi, 84 patients atteints de la COVID-19 sont hospitalisés et 25 personnes luttent aux soins intensifs dans l’un des centres hospitaliers de la région.

En Ontario, la situation sanitaire continue de se dégrader. La province atteint, jeudi, de nouveaux sommets en matière de nouveaux cas de COVID-19, avec 4736 infections. Jamais autant de cas n'ont été recensés en une seule journée.

La province fracasse aussi un record en ce qui a trait aux admissions de patients malades de la COVID-19 aux unités de soins intensifs. Selon l’Association des hôpitaux de l’Ontario, plus de 650 patients adultes atteints de la COVID-19 sont aux soins intensifs, une tendance à la hausse qui se poursuit depuis la fin du mois de février.

La santé publique enregistre également 29 morts supplémentaires en Ontario.

